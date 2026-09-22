È scomparsa Giovanna Nuti, storica commerciante di San Miniato

San Miniato piange la scomparsa di Giovanna Nuti, 83 anni, storica commerciante del centro e figura molto attiva nel volontariato. Per anni ha gestito la merceria “Piccole Robe” e, dopo la pensione, si è dedicata ancora di più alla comunità come catechista, volontaria del doposcuola Shalom e della Misericordia, oltre a sostenere diverse realtà locali.

Conosciuta affettuosamente come “Giovannona”, era particolarmente legata ai bambini e ai ragazzi. La sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di affetto e cordoglio. I funerali si terranno il 23 settembre alle 10 nella chiesa della Santissima Annunziata.

"Con tanta riconoscenza salutiamo Giovanna Nuti che è salita al Cielo dopo aver fatto tanto bene in Parrocchia come catechista e poi instancabile volontaria con i bambini Shalom. Sempre presente a tutti i nostri eventi. La raggiunga in Cielo il nostro affetto e la nostra preghiera. Ciao Giovannona!" scrive Atelier Shalom.

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