Incendio nel giardino di una scuola a Viareggio, edificio evacuato

Un incendio è scoppiato intorno a mezzogiorno nel giardino dell'Istituto Commerciale e Liceo sportivo Carlo Piaggia, alla Darsena di Viareggio.

L'attivazione del sistema antincendio ha portato all'evacuazione precauzionale dell'edificio. Studenti, insegnanti e personale sono rimasti all'esterno mentre i vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza.

L'evacuazione è durata circa mezz'ora, al termine della quale gli studenti sono potuti rientrare nelle aule. Tra le possibili cause dell'incendio anche una cicca di sigaretta gettata tra la siepe secca

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