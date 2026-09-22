Incontro sulla fibromialgia a Castelfranco di Sotto: informazione, confronto e consapevolezza

Il comune di Castelfranco di Sotto promuove due incontri sulla fibromialgia, una patologia complessa e spesso difficile da riconoscere, che può incidere profondamente sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette. Conoscere la fibromialgia significa innanzitutto comprendere meglio i suoi sintomi, il percorso diagnostico e le possibilità terapeutiche, ma anche imparare a gestire nella quotidianità una condizione che può essere difficile da spiegare e da far comprendere a chi non la vive direttamente. Per questo è importante creare occasioni di informazione e confronto, favorendo una maggiore consapevolezza sia tra i cittadini sia all'interno della comunità. Gli incontri saranno un'opportunità per approfondire la patologia, affrontare il tema della diagnosi, delle terapie e delle indicazioni pratiche per la gestione quotidiana, lasciando spazio anche al confronto e alle domande dei partecipanti.



Il primo appuntamento è in programma venerdì 25 settembre alle 21 all'Orto di San Matteo a Castelfranco di Sotto. Il secondo incontro si terrà sabato 10 ottobre alle 9,30 presso la Pubblica Assistenza di Orentano.

A introdurre gli incontri sarà l'assessore al Sociale Filomena De Donato, mentre il relatore sarà il dottor Michele Moretti, specialista in reumatologia, che accompagnerà i partecipanti nell'approfondimento degli aspetti principali della fibromialgia.

Due momenti pensati per informare, sensibilizzare e promuovere una maggiore conoscenza di una patologia ancora troppo spesso sottovalutata, offrendo alle persone interessate uno spazio qualificato nel quale acquisire informazioni, porre domande e confrontarsi.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa