Industria aerospaziale, la Fiom Cgil Fi-Po-Pt: "Costituzione, pace, lavoro i nostri parametri"

In un mondo dove sempre più le controversie internazionali tra Stati producono guerre piuttosto che soluzioni diplomatiche, applicare gli articoli della nostra Costituzione rappresenta un esercizio che può dare risposte equilibrate ai temi della Pace, del lavoro e dell'occupazione.

Siamo un Paese in cui la Costituzione ripudia la Guerra e definisce limiti ben precisi sull'esercizio della Difesa.

Per la Fiom-Cgil di Firenze Prato Pistoia è vincolante discutere sul tema dell'industria Aerospaziale tenendo sempre presenti i 3 temi sopraccitati, e vigilando che l'agire delle imprese non sia in contrasto o a scapito di uno di essi.

Va inoltre puntualizzato in prima istanza che in tutti i settori industriali, ma in particolare modo nel settore dell'aerospazio, gli investimenti e l'allargamento dei perimetri industriali sono in capo alle imprese. Sta al Sindacato invece il compito di dare giudizi, indicare modifiche o esprimere contrarietà sul loro operato.

La Fiom-Cgil di Firenze Prato Pistoia ha sempre esercitato questo ruolo, e sempre lo farà, anche nel settore dell'Aerospazio e della Difesa, a partire dal territorio fiorentino, all'interno del quale sono presenti importanti industrie nazionali e internazionali, che rappresentano anche un'importante opportunità per l'indotto.

Il giudizio positivo della Fiom-Cgil di Firenze Prato Pistoia eventualmente verrà espresso se i futuri investimenti, che attualmente sono solo dichiarazioni e non atti formali, rispetteranno il lavoro e le condizioni dei lavoratori, se vi sarà un aumento della buona occupazione stabile e non precaria, e contestualmente se verrà rispettato il principio della pace come la Costituzione definisce. Valorizzare le attività e gli investimenti nel civile/duale è da sempre una richiesta della nostra Organizzazione e sono gli stessi investimenti che in prospettiva danno percorsi industriali ed eticamente sostenibili. La difesa dei dati, delle infrastrutture e delle reti nazionali rappresenta un elemento centrale in un mondo sempre più interconnesso e permeabile dall'esterno. La sicurezza di un Paese si esercita con la prevenzione e con sistemi di difesa che non producono le guerre, anzi le impediscono e le prevengono, attraverso la tecnologia civile. Il concetto di Difesa deve passare innanzitutto da questi concetti, con produzioni e investimenti mirati e uno sviluppo che interagisca le nuove tecnologie.

Come sempre per la Fiom-Cgil di Firenze Prato Pistoia sarà il merito a definire la bontà di un investimento, con al centro i nostri valori: Pace, lavoro e occupazione.

Fiom Cgil Fi-Po-Pt

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

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