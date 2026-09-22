Libri Gratis a Empoli: riapertura dei termini per l'anno scolastico 2026/2027

Requisiti invariati, domande da presentare online sul sito della Regione
Il Comune di Empoli informa che la Regione Toscana ha riaperto i termini per la presentazione delle domande per la misura 'Scuola: Libri Gratis 2026/2027', volta a sostenere l’accesso di studentesse e studenti all’istruzione secondaria di primo e secondo grado, tramite un contributo destinato all’acquisto dei libri scolastici per l’anno scolastico 2026-2027.
I requisiti da possedere alla presentazione della domanda sono invariati:
- residenti in Toscana
- con meno di 24 anni
- con ISEE fino a 15.800 euro
- iscritti per l’anno scolastico 2026-2027 a scuole medie o superiori pubbliche o paritarie in Toscana o in una regione confinante
Le domande potranno essere presentate esclusivamente online tramite l’applicativo regionale dedicato: dalle ore 9 del 30 settembre 2026 fino al giorno 22 ottobre 2026.
Per tutte le informazioni e per inviare la domanda consultare il link www.regione.toscana.it/librigratis
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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