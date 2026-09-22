Libri Gratis a Empoli: riapertura dei termini per l'anno scolastico 2026/2027

Il Comune di Empoli informa che la Regione Toscana ha riaperto i termini per la presentazione delle domande per la misura 'Scuola: Libri Gratis 2026/2027', volta a sostenere l’accesso di studentesse e studenti all’istruzione secondaria di primo e secondo grado, tramite un contributo destinato all’acquisto dei libri scolastici per l’anno scolastico 2026-2027.

I requisiti da possedere alla presentazione della domanda sono invariati:

- residenti in Toscana

- con meno di 24 anni

- con ISEE fino a 15.800 euro

- iscritti per l’anno scolastico 2026-2027 a scuole medie o superiori pubbliche o paritarie in Toscana o in una regione confinante

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online tramite l’applicativo regionale dedicato: dalle ore 9 del 30 settembre 2026 fino al giorno 22 ottobre 2026.

Per tutte le informazioni e per inviare la domanda consultare il link www.regione.toscana.it/librigratis

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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