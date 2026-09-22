A Montecalvoli il borgo diventa palcoscenico: torna AnTeprimaTeatro

Montecalvoli, borgo medievale nel Comune di Santa Maria a Monte, si prepara ad accogliere la nuova edizione di AnTeprimaTeatro, la manifestazione che porta il teatro, l'arte e la cultura tra le strade e le piazze del centro storico medievale. Un'edizione da record, con 28 compagnie teatrali coinvolte e una giornata interamente dedicata allo spettacolo e alla valorizzazione del borgo.

Domenica 27 settembre, dalle ore 16 alle 20, il centro storico di Montecalvoli si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico all'aperto, con le compagnie del circuito dell'Intesa Teatro Amatoriale che animeranno piazze, vie e angoli del borgo con rappresentazioni e performance teatrali di diverso genere, in un pomeriggio nel quale il teatro sarà protagonista nelle sue molteplici forme e linguaggi.

Ma AnTeprimaTeatro non sarà soltanto teatro. La manifestazione vuole infatti essere anche un'occasione per conoscere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale di Montecalvoli, attraverso un percorso che intreccia spettacolo, arte, fotografia e tradizioni del territorio.

Nel corso della giornata sarà possibile partecipare alle visite guidate al borgo ed ai suoi suggestivi sotterranei, alla scoperta della storia e degli angoli meno conosciuti di Montecalvoli. Presenti stand, mercatini e libri, con proposte legate all'artigianato ed alle realtà del territorio.

Un vero e proprio spazio dedicato alla creatività troverà posto presso l'Arco ed il Belvedere di Via Porta: qui alcuni artisti esporranno le proprie opere pittoriche, mentre altri realizzeranno ritratti estemporanei, permettendo al pubblico di assistere direttamente alla nascita delle opere e di vivere la pittura come esperienza partecipata.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla fotografia. Il Circolo Culturale Fotografico “La Fototeca” di Castelfranco di Sotto curerà la mostra “Scatti nel Borgo”, nella quale saranno esposte le fotografie degli spettacoli dell'edizione precedente di AnTeprimaTeatro.

Sempre a cura del CCF “La Fototeca” torna inoltre il concorso fotografico “Scatti in Anteprima”, giunto alla sua seconda edizione e rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado,

chiamati ad immortalare attraverso la fotografia le rappresentazioni teatrali della giornata.

All'inizio della manifestazione verrà inoltre premiata la vincitrice della prima edizione del concorso.

A completare il programma saranno i laboratori teatrali per bambini in Via Campofranco, insieme alle altre iniziative che contribuiranno a fare del centro storico di Montecalvoli un luogo di incontro, partecipazione e scoperta.

L'atmosfera di AnTeprimaTeatro inizierà già nella serata di sabato 26 settembre, con l'“AnTeprima dell'Anteprima”. Alle ore 19.30, presso il Circolo ACLI di Montecalvoli, sarà possibile partecipare ad un'apericena, con prenotazione obbligatoria al numero 329 060 8151. Alle ore 21.30, in Piazza del Comune, la compagnia teatrale L'Anello presenterà “Tutta colpa di un caffè”, brillante commedia di Angelo Scammacca, per una serata che farà da ideale apertura alla grande giornata di domenica.

Due giornate nel segno del teatro, dell'arte, della fotografia e della cultura per offrire al pubblico un'esperienza nella quale il borgo diventa palcoscenico ed il palcoscenico diventa borgo.

Gli spettacoli della manifestazione sono gratuiti.

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Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa