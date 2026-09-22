Nasce a Montelupo l'iniziativa 'Un caffè con il sindaco', in un bar sempre diverso del paese

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Dopo aver visitato gli oltre venti bar e circoli del territorio tra il 2025 e il 2026, il Sindaco Simone Londi lancia un nuovo ciclo di incontri: il giovedì, dalle 8:30 alle 9:00, un confronto rapido e informale con i cittadini nei diversi punti del paese.

Avvicinare ancora di più l’amministrazione ai cittadini, favorendo un dialogo diretto, semplice e immediato. Con questo spirito nasce a Montelupo l’iniziativa “Un caffè con il sindaco”, un nuovo tassello nel percorso di ascolto e vicinanza al territorio intrapreso dall'Amministrazione Comunale.

Il progetto rappresenta la naturale evoluzione di un percorso iniziato nei mesi scorsi: nel corso del 2025 e del 2026 infatti il sindaco ha fatto visita e salutato singolarmente tutti i bar e circoli di Montelupo, che in totale sono oltre una ventina.

Quest’anno l’intento è fare un passo in più, accompagnando la visita ai bar della zona con un vero e proprio momento di incontro e confronto con la comunità.

"I bar e i circoli del nostro territorio non sono semplici attività, ma veri e propri centri di aggregazione sociale e punti di riferimento" evidenzia il Sindaco. "Per questo vogliamo uscire dal palazzo comunale e andare nei luoghi dove la comunità si ritrova spontaneamente. L’obiettivo è metterci ancora più all’ascolto di chi vive quotidianamente il nostro paese".

L'iniziativa si terrà il giovedì mattina, dalle ore 8:30 alle ore 9:00, e farà tappa ogni volta in un bar o circolo diverso del territorio comunale.

Di volta in volta, nei giorni precedenti l'appuntamento, i canali social del Comune comunicheranno quale locale ospiterà il sindaco per il giovedì successivo.

Per prendere parte agli incontri non è necessaria alcuna prenotazione: sarà sufficiente presentarsi direttamente nel locale indicato tra le 8.30 e le 9.00.

L’Amministrazione fa presente che l’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un confronto rapido e veloce, "il tempo di un caffè" appunto.

Qualora i cittadini avessero la necessità di presentare temi complessi, tecnici o che richiedono una maggiore riservatezza, resta sempre la possibilità di richiedere un appuntamento in Comune, chiamando il numero 0571/917516-547 o scrivendo all'indirizzo e-mail sindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

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