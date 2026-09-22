Mossuto filma un operaio mentre taglia dei rami e gli intima di fermarsi

Il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Guglielmo Mossuto ha pubblicato oggi sui social una serie di video in cui riprende un operatore, incaricato dal Comune, mentre taglia i rami di alcuni alberi in viale dei Mille a Firenze, vicino allo stadio Artemio Franchi. Mossuto, rivolgendosi all'operatore, gli chiede chi lo abbia autorizzato e lo invita a fermarsi, senza sapere, però, che si tratta di un intervento richiesto dagli uffici comunali a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti, che avevano lamentato anche danni ai tetti delle abitazioni provocati da frasche e rami. Nell'ultimo video pubblicato, una volta chiarita la situazione, Mossuto stringe la mano all'operaio e scrive nel post: "Dopo lunga trattativa mi hanno garantito che taglieranno solo i rami che cadono sui palazzi e sui tetti delle case. Però io qui con me non ho visto nessuno".

Sulla vicenda intervengono la vicesindaca e assessora all'Ambiente Paola Galgani e del presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, che hanno definito quanto accaduto "grave" e andato "decisamente oltre la legittima critica politica". I due hanno espresso solidarietà all'operaio e chiesto a Mossuto e alla Lega di scusarsi con il lavoratore, sostenendo che sia stato intimidito mentre svolgeva il proprio incarico.

"Contestare una scelta dell'amministrazione è un diritto di ogni consigliere comunale - hanno affermato Galgani e Pierguidi - ma il confronto politico non può trasformarsi in intimidazione nei confronti di chi, sul campo, non ha alcuna responsabilità sulle scelte amministrative".

La vicenda si inserisce in un clima di particolare attenzione sul verde pubblico nella zona di Campo di Marte. I residenti guardano infatti con preoccupazione agli interventi legati alla realizzazione della nuova linea della tramvia, che comporterà l'abbattimento di numerosi alberi. Sul tema Mossuto ha più volte espresso la propria contrarietà, raccogliendo anche il malcontento di parte dei residenti.

Dalle opposizioni, intanto, arriva anche una presa di distanza. Alessandro Draghi, esponente di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Consiglio comunale, ha dichiarato di non condividere il comportamento del capogruppo della Lega: "Non è un buon metodo di fare propaganda politica e fa male al centrodestra. Mi dispiace per il lavoratore interrotto e sgridato".

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