Al via il nuovo servizio di risonanza magnetica cardiaca al Santo Stefano di Prato

Prende il via il nuovo servizio di Risonanza Magnetica Cardiaca dell’ospedale Santo Stefano di Prato che consente di ampliare l’offerta diagnostica per la valutazione non invasiva delle patologie cardiovascolari nel territorio di Prato. Lo strumento della Risonanza Magnetica dell’ospedale Santo Stefano di Prato è stato infatti implementato con un programma specificatamente dedicato allo studio delle strutture cardiache. Ciò consentirà di effettuare un esame mirato al cuore ed ottenere informazioni dettagliate sulla sua morfologia e funzione e caratterizzare il tessuto miocardico. L’attività nasce e si è potuta rafforzare sulla scia di una collaborazione consolidata da oltre dieci anni e avviata con lo sviluppo della diagnostica mediante Angio-TC coronarica e cardiaca, tra la Radiologia diretta da Maurizio Bartolucci, anche Direttore del Dipartimento di Diagnostica, e la Cardiologia sotto la guida di Anna Toso, afferente al Dipartimento delle Specialistiche Mediche, diretto da Pasquale Palumbo.

La Risonanza Magnetica Cardiaca è indicata in particolare nei pazienti con sospetta o nota patologia cardiaca, quando sia necessario approfondire alterazioni evidenziate dagli esami di primo livello o ottenere una più precisa caratterizzazione del miocardio. L’esame viene prescritto dal cardiologo specialista sulla base del quadro clinico e dell’eventuale necessità di un approfondimento diagnostico. L’esame consente di ottenere informazioni dettagliate sulla morfologia e sulla funzione del cuore e di caratterizzare il tessuto miocardico, fornendo un importante supporto alla diagnosi, alla stratificazione del rischio e alla definizione del percorso terapeutico.

L’avvio della Risonanza Magnetica Cardiaca rappresenta un importante passo avanti per la Cardiologia del territorio di Prato e per la qualità dell’assistenza ai pazienti. La possibilità di disporre di questa metodica consente di approfondire in modo non invasivo numerose condizioni cliniche, ottenendo informazioni preziose sulla struttura, sulla funzione e sul tessuto del cuore. È un ulteriore tassello nel percorso di innovazione che permette di integrare le diverse tecniche di imaging diagnostico e di offrire valutazioni sempre più accurate e personalizzate.

L'avvio di questa attività conferma infatti l'impegno congiunto di radiologi e cardiologi nel promuovere un approccio integrato, orientato all'innovazione tecnologica, all'appropriatezza clinica e alla qualità dell'assistenza, mettendo a disposizione dei pazienti un percorso diagnostico sempre più completo e multidisciplinare.

"Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione multidisciplinare che ha accompagnato l’introduzione della nuova metodica – aggiungono i Direttori Bartolucci e Palumbo - il confronto e l’integrazione tra cardiologi, radiologi, tecnici e tutti i professionisti coinvolti rappresentano un valore aggiunto, a beneficio non solo dei pazienti, ma anche della crescita e della qualificazione degli operatori. L’obiettivo è garantire ai pazienti un percorso diagnostico completo, appropriato e tempestivo, valorizzando al contempo le competenze dei professionisti e promuovendo una sempre maggiore integrazione tra le diverse discipline".