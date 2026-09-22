Mondiali di ciclismo, l'Italia vince l'oro nella staffetta mista: sul podio anche la pratese Vittoria Guazzini

Sport Prato
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Vittoria Guazzini

Un'impresa storica per gli azzurri, che conquistano a Montreal il primo titolo mondiale nella specialità

La nazionale italiana di ciclismo vince l'oro nella staffetta mista ai Mondiali e, nel successo azzurro, c'è anche una pratese: Vittoria Guazzini, atleta classe 2000 in forza a FDJ-Suez e al Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Guazzini aveva già conquistato l'oro mondiale Under 23 nella cronometro nel 2022 e il titolo olimpico nella Madison a Parigi 2024, ottenuto insieme a Chiara Consonni. Insieme a lei, salgono sul podio iridato Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel.

Il sestetto italiano, guidato da Marco Villa, ha completato i 40,6km in 51'32'', precedendo Francia e Svizzera rispettivamente di 8 e 19 secondi. Un risultato storico per gli azzurri: è il primo titolo mondiale dell’Italia in questa specialità, introdotta nel 2019.

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