Ottobre Rosa 2026, Ecomedica Empoli rinnova l’impegno per la prevenzione del tumore al seno

Ottobre torna a tingersi di rosa e, anche nel 2026, Ecomedica Empoli rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione e nella prevenzione del tumore al seno, aderendo alla campagna internazionale dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce.

A parlarne ai microfoni di Radio Lady sono stati Cristina Beltrame, site manager di Ecomedica, il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, e Silvia Marconcini, dell’amministrazione e pubbliche relazioni del centro.

L'intervista completa: il video

Da ormai una decina d’anni Ecomedica propone nel mese di ottobre specifici pacchetti dedicati alla prevenzione senologica, con l’obiettivo di facilitare l’accesso agli esami e sensibilizzare sempre più donne sull'importanza di controllarsi.

L’iniziativa prevede due diverse possibilità: "Il primo pacchetto comprende mammografia, visita senologica ed ecografia al seno. A questo si affianca una seconda formula che consente di aggiungere anche il Pap test, ampliando così il percorso di prevenzione dedicato alla salute femminile".

Le prenotazioni saranno aperte nel corso della fine di settembre e per tutto il mese di ottobre, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Come spiegato da Silvia Marconcini, "sarà sufficiente contattare il centralino di Ecomedica: le segretarie potranno illustrare le diverse possibilità e aiutare ogni paziente a individuare il percorso più adatto alle proprie esigenze, anche per quanto riguarda giorni e orari degli appuntamenti".

I pacchetti saranno proposti a un prezzo calmierato, proprio con l'intento di rendere la prevenzione più accessibile.

Nel corso dell’intervista, il dottor Claudio Caponi ha sottolineato il valore dell’Ottobre Rosa e, soprattutto, della diagnosi precoce.

"Il tumore della mammella continua infatti a rappresentare una delle patologie oncologiche più diffuse tra le donne. Allo stesso tempo, i progressi compiuti nella diagnosi e nelle terapie hanno portato a risultati importanti".

Uno dei dati citati dal senologo riguarda le pazienti diagnosticate in stadio 1: secondo quanto spiegato da Caponi, la percentuale di guarigione arriva al 99,2%. Un dato che rende immediatamente evidente quanto sia importante individuare la malattia nelle sue fasi iniziali.

"La sensibilizzazione a fare una prevenzione, quindi a diagnosi precoci, è quello che salva la vita" ha sottolineato il dottor Caponi durante l’intervista.

La qualità e la sensibilità delle apparecchiature diagnostiche hanno inoltre "compiuto importanti passi avanti negli ultimi anni, permettendo di individuare lesioni sempre più piccole e di intervenire tempestivamente".

Accanto alla diagnosi precoce, però, esiste un altro aspetto fondamentale: la prevenzione primaria.

Il dottor Caponi ha ricordato "come lo stile di vita possa avere un ruolo importante nella riduzione del rischio oncologico. Alimentazione equilibrata, attività fisica e rinuncia al fumo sono alcuni dei comportamenti sui quali è possibile intervenire quotidianamente".

Si tratta di un tema sul quale, come ricordato durante la trasmissione, anche l'associazione ASTRO è impegnata attraverso iniziative dedicate all'educazione alimentare e a corretti stili di vita.

La prevenzione senologica attraverso "gli esami diagnostici rappresenta quindi una forma di prevenzione secondaria, fondamentale per individuare una malattia già presente nelle sue fasi iniziali". La prevenzione primaria punta invece a ridurre, per quanto possibile, i fattori di rischio prima che la malattia si sviluppi.

Durante l’intervista è stato ricordato anche "l’impatto che la pandemia ha avuto sui programmi di screening. Il periodo del Covid ha infatti determinato una forte riduzione degli accessi agli screening, con la conseguente necessità di rilanciare il messaggio sull'importanza dei controlli".

Oggi la sensibilizzazione torna quindi a essere centrale: non aspettare la comparsa di sintomi, ma inserire la prevenzione nella propria routine di salute.

L’Ottobre Rosa rappresenta proprio un’occasione per ricordarlo, soprattutto a quelle donne che rimandano gli appuntamenti o che non hanno mai effettuato un controllo senologico.

Per partecipare alla campagna Ottobre Rosa 2026 è possibile contattare Ecomedica attraverso i suoi canali ufficiali e prenotare uno dei percorsi disponibili.

Una volta fissato l’appuntamento, "la paziente viene presa in carico dal personale della struttura. Per mammografia, ecografia e visita senologica, il risultato è generalmente disponibile in tempi molto rapidi, mentre per il Pap test occorre attendere i tempi tecnici necessari al laboratorio".

Nel caso in cui gli accertamenti evidenzino la necessità di ulteriori approfondimenti, sarà il medico a informare la paziente e a indicare il percorso successivo.

L’obiettivo dell’iniziativa, in definitiva, è semplice ma fondamentale: "Portare sempre più donne a prendersi cura della propria salute attraverso controlli regolari e diagnosi tempestive".

Perché, come ricordato durante l’intervista a Radio Lady, "quando un tumore della mammella viene individuato precocemente, le possibilità di cura e guarigione possono essere estremamente elevate".

Ecomedica Poliambulatorio - Ergéa Centri Medici

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