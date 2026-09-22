Parte il programma 2026 di prevenzione oncologica gratuita ANT a Castelfiorentino e Montespertoli

Torna anche quest’anno il ciclo di visite di prevenzione oncologica gratuita organizzate da Fondazione ANT a Castelfiorentino e Montespertoli.

Grazie alla sinergia con vari soggetti del territorio, anche quest’anno saranno messe a disposizione dei cittadini dei Comuni della Valdelsa fiorentina ben 120 visite gratuite.

Nello specifico saranno offerte ai cittadini dei Comuni di Castelfiorentino, Montespertoli, Gambassi Terme, Montaione, Empoli, Fucecchio, Cerreto Guidi, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo F.no, Certaldo, 2 giornate di Progetto Melanoma ANT e 3 giornate di Progetto Tiroide ANT. Il programma si colloca nell’ambito di un grande lavoro fatto nella zona fin dal 2015, grazie al quale sono state offerte alla popolazione 667 visite gratuite, dal 2015 al 2025, nell’ambito dei Progetti Melanoma, Tiroide e Mammella ANT.

Grazie al Progetto Melanoma sarà possibile accedere a visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia, indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Con il Progetto Tiroide saranno invece a disposizione visite ecografiche gratuite per la prevenzione dei tumori della tiroide. Le visite di Progetto Tiroide si terranno il 1 e 20 ottobre presso Studi medici Assomedica, in Piazza delle Fiascaie 7, a Castelfiorentino e il 5 novembre presso la Casa di comunità Aurelio Giomi in via Dr. Valerio Piazzini, 7 Montespertoli

Per Progetto melanoma le date saranno invece 5 ottobre a Castelfiorentino e 14 ottobre a Montespertoli, nelle stesse sedi.

Le prenotazioni online inizieranno il 24 settembre, a partire dalle ore 10,00, per progetto tiroide. Per Progetto melanoma invece sarà possibile prenotarsi dal 28 settembre, sempre dalle ore 10,00. Per accedere alle visite occorre registrarsi e prenotare il proprio appuntamento al link https://ant.it/prevenzione/

L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio e i contributi dei Comuni di Castelfiorentino e Montespertoli e ha ricevuto anche il patrocinio dell’Azienda AUSL Toscana Centro. Fondamentale è stato il sostegno economico degli altri partners del progetto, Sebach, Master Electric, Gruppo Acque spa e Sezione Soci Castelfiorentino di Unicoop Firenze.

I progetti di prevenzione oncologica gratuita ANT a Castelfiorentino e Montespertoli sono attivi ormai dal 2015 – ha detto Simone Martini, Delegato ANT Firenze – La collaborazione con le due amministrazioni comunali, ma anche con la locale sezione soci di Unicoop Firenze, con i medici di famiglia e con Sebach, Master Electric e il Gruppo Acque, che va avanti da diversi anni, è la testimonianza che si può costruire una rete integrata di collaborazione preziosa fra pubblico e privato. L’obiettivo è quello di rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica. Siamo orgogliosi del lavoro fatto in tanti anni in questo territorio. Mettere a disposizione queste visite gratuitamente, in un momento in cui anche le condizioni economiche di molti sono diventate più difficili, rappresenta davvero un importante traguardo. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo dei nostril partners, ma anche dei tanti cittadini che ogni giorno sostengono ANT con le loro donazioni e dei Volontari che si impegnano nelle attività della nostra Fondazione.

Anche nel 2026 Sebach conferma con convinzione il suo impegno a sostegno di questo importante programma di prevenzione di Fondazione ANT – ha dichiarato Luigi Pupo, AD di Sebach - La salute e il benessere delle persone richiedono attenzione e continuità nel tempo. Crediamo che un’impresa possa contribuire concretamente al benessere del territorio anche attraverso il sostegno a iniziative di grande valore sociale come questa, capaci di offrire un aiuto tangibile alle persone.

Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere la Fondazione ANT in questo importante progetto che da anni promuove attività di notevole importanza volte alla ricerca e prevenzione oncologica – hanno dichiarato gli esponenti di MasterElectric - Condividiamo l’importanza di queste iniziative e crediamo fortemente nella collaborazione al fine di poter ottenere grandi risultati.

Una regolare prevenzione – osservano la Sindaca, Francesca Giannì, e l’Assessora alle Politiche Sociosanitarie, Federica Parisi - rappresenta lo strumento più efficace per combattere i tumori, ed è per questo che l’Amministrazione Comunale ha aderito anche quest’anno alla campagna promossa da Fondazione ANT, che prevede l’opportunità per i cittadini di Castelfiorentino e Montespertoli di poter effettuare delle visite gratuite, al fine di verificare l’insorgenza di lesioni sospette e/o di neoplasie della pelle (melanoma) o della tiroide. Si tratta di un servizio svolto da medici specialisti e con l’ausilio di strumenti adeguati, un’opportunità dunque da non perdere per le persone che magari, per motivi economici, sono indotte a evitare visite specialistiche onerose, e a trascurare il proprio stato di salute. Dato che le visite sono a esaurimento dei posti disponibili, invitiamo pertanto i cittadini ad annotarsi la data in cui sarà possibile, da quel momento in poi, prenotare la propria visita, dopo aver effettuato la registrazione al link indicato dalla Fondazione. Nei prossimi giorni – concludono Sindaca e Assessora – vi segnaleremo altre iniziative nell’ambito di “Ottobre Rosa”, campagna di prevenzione indirizzata in modo specifico alle donne

La prevenzione è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per prenderci cura della salute delle persone e della nostra comunità. Per questo siamo particolarmente felici di sostenere e valorizzare la presenza di ANT, una realtà che da anni è impegnata nella prevenzione oncologica e nella promozione della cultura della salute – ha detto l’Assessora alle Politiche Sociosanitarie Daniela Di Lorenzo -Investire nella prevenzione significa favorire la diagnosi precoce, rendere più accessibili i controlli e, soprattutto, diffondere la consapevolezza che prendersi cura di sé è un gesto di responsabilità verso noi stessi e verso chi ci sta vicino. Come Amministrazione riteniamo fondamentale collaborare con le realtà del territorio che mettono competenze e professionalità al servizio dei cittadini. La prevenzione deve essere sempre più una pratica quotidiana e un diritto accessibile a tutte e a tutti. Ringraziamo ANT per il prezioso lavoro che svolge e per la capacità di portare la prevenzione vicino alle persone, perché una comunità che promuove salute è una comunità che costruisce futuro."

Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana, con un numero di visite sempre in crescita. Nella nostra regione, nel solo anno 2025, sono stati sottoposti a visita tramite i vari progetti di prevenzione ANT 3590 pazienti.

Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese ANT organizza in Toscana, è possibile visitare la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.

Fonte: Ufficio Stampa

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