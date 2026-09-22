Pd Empoli, assegnate le deleghe alla segreteria di federazione

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Ufficializzata l'assegnazione delle deleghe e delle responsabilità operative, nominati due vice: Giacomo Cucini e Monica Salvadori

Maurizio Cei, segretario del Partito Democratico dell’Empolese Valdelsa, ha ufficializzato l'assegnazione delle deleghe e delle responsabilità operative ai membri della Segreteria territoriale. Un passaggio che formalizza l'organizzazione della squadra, che è già pienamente operativa e al lavoro da diversi mesi sui temi strategici del territorio.

«Questa squadra rappresenta in modo capillare e unitario l'intero territorio dell'Empolese Valdelsa- dichiara Cei-. Ciascun membro porta con sé un patrimonio fondamentale di esperienze, competenze ed energie: risorse che, messe insieme e fatte lavorare in sinergia, rendono l'azione della nostra segreteria ancora più forte, incisiva e concreta al servizio delle nostre comunità».

Di seguito l'elenco completo dei componenti della Segreteria e delle rispettive deleghe:

  • Irene Bandini: portavoce Donne Democratiche
  • Rosa Barone: politiche sociali e sanità
  • Giorgio Benassi: responsabile organizzazione; lavoro; cultura della pace, diritti umani e immigrazione
  • Giacomo Cucini: vicesegretario; servizi pubblici locali e partecipate
  • Giacomo Giusti: sviluppo economico e sociale
  • Daria Isolani: cultura, turismo, associazionismo e comunicazione
  • Sabrina Mazzei: ambiente, mobilità e TPL
  • Francesco Marzocchini: infrastrutture
  • Martina Meoli: scuola, formazione e memoria
  • Monica Salvadori: vicesegretaria; enti locali
  • Alessio Tanganelli: pianificazione e governo del territorio
  • Marco Tinti: tesoriere
  • Ottavia Viti: segretaria dei Giovani Democratici Empolese Valdelsa

Fonte: PD Empolese Valdelsa

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