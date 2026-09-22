Pd Empoli, assegnate le deleghe alla segreteria di federazione

Maurizio Cei, segretario del Partito Democratico dell’Empolese Valdelsa, ha ufficializzato l'assegnazione delle deleghe e delle responsabilità operative ai membri della Segreteria territoriale. Un passaggio che formalizza l'organizzazione della squadra, che è già pienamente operativa e al lavoro da diversi mesi sui temi strategici del territorio.

«Questa squadra rappresenta in modo capillare e unitario l'intero territorio dell'Empolese Valdelsa- dichiara Cei-. Ciascun membro porta con sé un patrimonio fondamentale di esperienze, competenze ed energie: risorse che, messe insieme e fatte lavorare in sinergia, rendono l'azione della nostra segreteria ancora più forte, incisiva e concreta al servizio delle nostre comunità».

Di seguito l'elenco completo dei componenti della Segreteria e delle rispettive deleghe:

Irene Bandini : portavoce Donne Democratiche

: portavoce Donne Democratiche Rosa Barone : politiche sociali e sanità

: politiche sociali e sanità Giorgio Benassi : responsabile organizzazione; lavoro; cultura della pace, diritti umani e immigrazione

: responsabile organizzazione; lavoro; cultura della pace, diritti umani e immigrazione Giacomo Cucini : vicesegretario; servizi pubblici locali e partecipate

: vicesegretario; servizi pubblici locali e partecipate Giacomo Giusti : sviluppo economico e sociale

: sviluppo economico e sociale Daria Isolani : cultura, turismo, associazionismo e comunicazione

: cultura, turismo, associazionismo e comunicazione Sabrina Mazzei : ambiente, mobilità e TPL

: ambiente, mobilità e TPL Francesco Marzocchini : infrastrutture

: infrastrutture Martina Meoli : scuola, formazione e memoria

: scuola, formazione e memoria Monica Salvadori : vicesegretaria; enti locali

: vicesegretaria; enti locali Alessio Tanganelli : pianificazione e governo del territorio

: pianificazione e governo del territorio Marco Tinti : tesoriere

: tesoriere Ottavia Viti: segretaria dei Giovani Democratici Empolese Valdelsa

Fonte: PD Empolese Valdelsa

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