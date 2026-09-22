Pd Empoli, assegnate le deleghe alla segreteria di federazione

Ufficializzata l'assegnazione delle deleghe e delle responsabilità operative, nominati due vice: Giacomo Cucini e Monica Salvadori
Maurizio Cei, segretario del Partito Democratico dell’Empolese Valdelsa, ha ufficializzato l'assegnazione delle deleghe e delle responsabilità operative ai membri della Segreteria territoriale. Un passaggio che formalizza l'organizzazione della squadra, che è già pienamente operativa e al lavoro da diversi mesi sui temi strategici del territorio.
«Questa squadra rappresenta in modo capillare e unitario l'intero territorio dell'Empolese Valdelsa- dichiara Cei-. Ciascun membro porta con sé un patrimonio fondamentale di esperienze, competenze ed energie: risorse che, messe insieme e fatte lavorare in sinergia, rendono l'azione della nostra segreteria ancora più forte, incisiva e concreta al servizio delle nostre comunità».
Di seguito l'elenco completo dei componenti della Segreteria e delle rispettive deleghe:
- Irene Bandini: portavoce Donne Democratiche
- Rosa Barone: politiche sociali e sanità
- Giorgio Benassi: responsabile organizzazione; lavoro; cultura della pace, diritti umani e immigrazione
- Giacomo Cucini: vicesegretario; servizi pubblici locali e partecipate
- Giacomo Giusti: sviluppo economico e sociale
- Daria Isolani: cultura, turismo, associazionismo e comunicazione
- Sabrina Mazzei: ambiente, mobilità e TPL
- Francesco Marzocchini: infrastrutture
- Martina Meoli: scuola, formazione e memoria
- Monica Salvadori: vicesegretaria; enti locali
- Alessio Tanganelli: pianificazione e governo del territorio
- Marco Tinti: tesoriere
- Ottavia Viti: segretaria dei Giovani Democratici Empolese Valdelsa
Fonte: PD Empolese Valdelsa
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