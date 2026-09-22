Pd, a Empoli flash mob contro le parole di Tajani e Vannacci: "basta giudizi sul corpo delle donne"

«Quanto deve essere lunga una gonna perché una donna venga giudicata “seria”? Quanti fidanzati può aver avuto prima che qualcuno si arroghi il diritto di definirla inaffidabile? Chi stabilisce che cosa sia una “buona madre di famiglia”? E, soprattutto, quanto più in basso deve ancora precipitare il dibattito politico di questo Paese prima che si ponga fine a questa ossessione per il corpo e la vita delle donne?

Nel 2026 non dovremmo più essere costrette a rispondere a domande simili.. A rendere il quadro ancora più intollerabile sono arrivate le vergognose parole di Vannacci, intervenuto nel dibattito affermando, in generale, di preferire le donne senza gonna. Non sono battute innocue né semplici scivoloni: sono parole offensive, irresponsabili e indegne del confronto politico». Irene Bandini, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche Empolese Valdelsa, commenta così le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che ha associato una donna “meno appariscente” e con la gonna più lunga a maggiore serietà, affidabilità e stabilità familiare e quelle del generale Vannacci.

Anche il segretario del Pd Empolese Valdelsa, Maurizio Cei, entra nella polemica: «Le dichiarazioni rilasciate questa mattina da Roberto Vannacci, che ha affermato di preferire le donne "senza gonna", rappresentano l'ennesima pagina di inqualificabile volgarità e un attacco inaccettabile alla dignità delle donne. Questo intervento insieme a quello di Tajani mostra una destra che non perde occasione per riproporre stereotipi patriarcali, riducendo la figura della donna a oggetto di valutazioni estetiche e morali superficiali. Il Paese reale chiede diritti, parità e rispetto, mentre la maggioranza di governo e i suoi esponenti continuano a offrire uno spettacolo indegno delle istituzioni. Il Partito Democratico esprime sdegno e ferma condanna per queste parole, che offendono tutte le donne e confermano una visione arcaica e discriminatoria della società».

La Conferenza delle Donne Democratiche, insieme al Partito democratico e ai Giovani Democratici dell’ Empolese Valdelsa, organizza per giovedì 24 settembre alle ore 18:00 un flash mob aperto a tutte e tutti che si terrà Piazza Farinata degli Uberti a Empoli.

«Il problema non è una singola frase—aggiunge Bandini-, ma la cultura che quelle frasi alimentano: un linguaggio sessista e patriarcale che continua a dividere le donne tra “per bene” e “non rispettabili”, colpevolizzandole quando sono libere, visibili o semplicemente lontane da un modello tradizionale imposto. È l’ennesima sessualizzazione del corpo delle donne, questa volta usata come arma nel linguaggio politico. È inaccettabile, e non intendiamo più lasciarla passare sotto silenzio.

Il corpo delle donne non è terreno di giudizio né materia di propaganda. La nostra vita non deve rispondere a modelli decisi da altri. La nostra libertà non si misura con un metro da sarta.

Scenderemo in piazza per dire basta: basta giudizi, basta stereotipi, basta lezioni di rispettabilità impartite sul corpo delle donne. L’autodeterminazione non è una concessione da elemosinare, ma un principio fondamentale di ogni società libera e democratica. Nessuno ha il diritto di decidere quanto valiamo in base a come ci vestiamo, a chi amiamo o alle scelte che compiamo. L’affidabilità, la dignità e il valore di una donna non si misurano in centimetri».

«Come Giovani Democratici – afferma Ottavia Viti, segretaria dei GD Empolese Valdelsa- condanniamo fermamente queste affermazioni, che alimentano stereotipi, la cultura sessista e patriarcale del nostro paese. Per questo riteniamo importante mobilitarsi e scendere in piazza: non possiamo restare in silenzio davanti a parole che offendono la dignità e la libertà delle donne e che le rendono oggetti di cui è possibile commentare a proprio piacimento».

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa