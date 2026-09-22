Picchia la figlia per farle sposare un connazionale

Un uomo di origini pakistane avrebbe picchiato la moglie e la figlia maggiorenne e da tempo avrebbe cercato di indurre la giovane a sposare un connazionale. L'uomo è stato denunciato ad Arezzo dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e per costrizione o induzione al matrimonio.

La polizia è intervenuta domenica 20 settembre intorno alle 12:30 dopo una chiamata al 112 per una lite familiare degenerata in violenza. Arrivati nell'abitazione, gli agenti hanno accertato che durante una discussione l'uomo avrebbe colpito con alcuni schiaffi la moglie e la figlia. Alla scena erano presenti anche gli altri figli della coppia, alcuni dei quali minorenni.

Le condotte aggressive si sarebbero già manifestate in passato. All'origine dei contrasti ci sarebbe, in particolare, la volontà dell'uomo di indurre la figlia a contrarre matrimonio con un connazionale. L'uomo è stato allontanato dalla casa familiare.

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