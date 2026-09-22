Pisa, al via i lavori di riqualificazione in piazza Elsa Ghezzi

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Elsa Ghezzi, nel quartiere di San Giusto. L’intervento, per un investimento di circa 150mila euro, prevede il completo rifacimento delle pavimentazioni e la sistemazione degli spazi verdi con la realizzazione di una nuova aiuola circolare con alberi ed erbacee perenni. La durata prevista dell’intervento è di 60 giorni lavorativi, con conclusione indicativamente entro la fine del 2026.

«Interveniamo su una piazza che da tempo presentava una pavimentazione fortemente ammalorata, con notevoli difficoltà anche per il semplice attraversamento – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti –. Nel corso degli anni erano stati effettuati interventi puntuali che non potevano però rappresentare una soluzione definitiva. Piazza Ghezzi si trova in una zona di San Giusto che negli ultimi anni ha visto crescere attività e servizi e aveva bisogno di un intervento organico. Lo avevamo annunciato in occasione della Festa di Primavera e, come previsto, i lavori sono partiti. Al termine la piazza avrà un nuovo volto, con pavimentazioni completamente rifatte, nuove alberature e verde, valorizzando anche gli spazi già presenti e l’area dedicata ai bambini. Restituiamo al quartiere un luogo più sicuro, curato e pienamente fruibile».

«La riqualificazione di piazza Ghezzi rientra nel più ampio progetto che stiamo portando avanti sui parchi, sulle piazze e sugli spazi pubblici cittadini – dichiara l’assessore ai lavori pubblici e al verde Virginia Mancini –. Stiamo investendo risorse per mettere in sicurezza e migliorare aree frequentate ogni giorno da cittadini di tutte le età. Le condizioni della pavimentazione avevano reso questa piazza sempre meno utilizzabile: interveniamo in maniera complessiva per restituire a San Giusto uno spazio pubblico rinnovato e maggiormente vivibile, migliorandone allo stesso tempo il verde».

Il progetto. L’intervento interessa complessivamente una superficie di circa 1.780 metri quadrati. La pavimentazione esistente sarà rimossa e sostituita utilizzando materiali differenti in base alla funzione delle diverse aree della piazza. In particolare, nei percorsi pedonali saranno realizzati 700 metri quadrati di nuova pavimentazione in cemento architettonico, mentre per l’ampia zona centrale di forma ellittica sono previsti 1.000 metri quadrati di cemento industriale antiscivolo. La nuova configurazione punta quindi a distinguere con maggiore chiarezza i percorsi pedonali dall’area centrale della piazza e, attraverso l’utilizzo della pavimentazione antiscivolo, a migliorarne le condizioni di fruibilità. Il progetto interviene anche sul verde con la realizzazione di una nuova aiuola circolare di 80 metri quadrati, nella quale saranno inseriti alberi ed erbacee perenni. L’intervento mantiene e integra gli elementi già presenti nella piazza: la planimetria di progetto prevede infatti la conservazione delle panchine esistenti, dell’aiuola già presente e dell’area giochi, che saranno inserite nel nuovo assetto complessivo dello spazio.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa