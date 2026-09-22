Ponte ciclopedonale di San Piero a Grado, dal 28 settembre i lavori per l’illuminazione

Partiranno lunedì 28 settembre i lavori per l’installazione dell’illuminazione sul ponte ciclopedonale di San Piero a Grado, che collega la zona delle Cascine Nuove, nel Parco di San Rossore, con la sponda opposta dell’Arno. Durante l’intervento il ponte resterà sempre percorribile, con alcune modifiche temporanee alle modalità di accesso nella fase dei lavori che interesserà le rampe.

L’intervento prevede l’installazione dei corpi illuminanti lungo la passerella attraverso la realizzazione di scanalature nella pavimentazione in legno, all’interno delle quali saranno posizionate le lampade, successivamente protette dagli appositi elementi di copertura. I lavori consentiranno di dotare il collegamento dell’impianto di illuminazione previsto dal progetto e di migliorarne le condizioni di percorrenza nelle fasce orarie con minore luce naturale.

Il cronoprogramma. Il montaggio dei corpi illuminanti sulla passerella inizierà lunedì 28 settembre. Dal 7 al 22 ottobre i lavori interesseranno invece le rampe di accesso, che saranno interdette alternativamente, per circa una settimana ciascuna: prima una e successivamente l’altra. Durante questa fase il ponte continuerà a essere accessibile attraverso la scala. Sarà inoltre installato un apposito elemento di protezione nelle aree interessate dall’intervento. Per informare preventivamente ciclisti e pedoni sulle modifiche temporanee alle modalità di accesso sarà posizionata apposita segnaletica in prossimità del ponte.

Inaugurato lo scorso luglio, il ponte ciclopedonale attraversa l’Arno collegando il Parco di San Rossore, in zona Cascine Nuove, con San Piero a Grado. Il collegamento si inserisce nella rete ciclabile che permette di proseguire verso il viale D’Annunzio e il litorale pisano.

Orari di apertura. L’accesso al ponte segue gli orari di apertura del Parco di San Rossore: da maggio a settembre tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30; da ottobre ad aprile dalle 7.30 alle 17.30

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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