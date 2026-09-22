Ponte ciclopedonale di San Piero a Grado, dal 28 settembre i lavori per l’illuminazione

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Durante l’intervento il ponte resterà sempre percorribile, con alcune modifiche temporanee alle modalità di accesso

Partiranno lunedì 28 settembre i lavori per l’installazione dell’illuminazione sul ponte ciclopedonale di San Piero a Grado, che collega la zona delle Cascine Nuove, nel Parco di San Rossore, con la sponda opposta dell’Arno. Durante l’intervento il ponte resterà sempre percorribile, con alcune modifiche temporanee alle modalità di accesso nella fase dei lavori che interesserà le rampe.

L’intervento prevede l’installazione dei corpi illuminanti lungo la passerella attraverso la realizzazione di scanalature nella pavimentazione in legno, all’interno delle quali saranno posizionate le lampade, successivamente protette dagli appositi elementi di copertura. I lavori consentiranno di dotare il collegamento dell’impianto di illuminazione previsto dal progetto e di migliorarne le condizioni di percorrenza nelle fasce orarie con minore luce naturale.

Il cronoprogramma. Il montaggio dei corpi illuminanti sulla passerella inizierà lunedì 28 settembre. Dal 7 al 22 ottobre i lavori interesseranno invece le rampe di accesso, che saranno interdette alternativamente, per circa una settimana ciascuna: prima una e successivamente l’altra. Durante questa fase il ponte continuerà a essere accessibile attraverso la scala. Sarà inoltre installato un apposito elemento di protezione nelle aree interessate dall’intervento. Per informare preventivamente ciclisti e pedoni sulle modifiche temporanee alle modalità di accesso sarà posizionata apposita segnaletica in prossimità del ponte.

Inaugurato lo scorso luglio, il ponte ciclopedonale attraversa l’Arno collegando il Parco di San Rossore, in zona Cascine Nuove, con San Piero a Grado. Il collegamento si inserisce nella rete ciclabile che permette di proseguire verso il viale D’Annunzio e il litorale pisano.

Orari di apertura. L’accesso al ponte segue gli orari di apertura del Parco di San Rossore: da maggio a settembre tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30; da ottobre ad aprile dalle 7.30 alle 17.30

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Pisa
Attualità
22 Settembre 2026

"Conoscenza che cura": il Polo Universitario Penitenziario alla European Researchers' Night 2026

Il Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Pisa, insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna, partecipa alle iniziative promosse dalla CNUPP – Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari [...]

Pisa
Attualità
21 Settembre 2026

Disabilità, pubblicato l'avviso per percorsi di autonomia al 'Dopo di noi' a Pisa

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa l’avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo settore per la partecipazione al procedimento di co-programmazione finalizzato allo sviluppo di percorsi [...]

Pisa
Attualità
21 Settembre 2026

Cittadinanza onoraria a Romeo Anconetani, storico presidente del Pisa Sporting Club

Si è svolta questa mattina, lunedì 21 settembre, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Romeo Anconetani, storico presidente del Pisa Sporting [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina