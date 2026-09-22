Prime uscite stagionali per l'U17 Etrusca Basket

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Coach Menconi: "Siamo un gruppo molto unito. Questa è la base per migliorare"

Etrusca Basket vs Pontedera u17 Reg. 126 – 53
Etrusca Basket vs Pontedera u17 Gold 80 – 69

È ufficialmente iniziata la stagione per il gruppo u17 - guidato da coach Menconi - che sta lavorando sodo da fine agosto.
In questa preseason ha cominciato affrontando doppiamente il Basket Pontedera prima con il gruppo regionale - come il nostro - e in seguito contro il gruppo Gold.
Due uscite più che positive con ampio spazio per tutti utile a dare riferimenti e punti chiave allo staff prima dell’inizio del campionato.

"Abbiamo affrontato prima Pontedera che farà la silver come noi e poi la settimana successiva il loro gruppo Gold dove abbiamo fatto una prestazione superiore alle mie aspettative" dichiara coach Enrico Menconi. "Le cose da migliorare sono tantissime e i ragazzi sono riusciti a stare attenti sulle mie richieste diciamo per metà. Però queste due amichevoli ci torneranno sicuramente utili per capire dove mettere maggiormente il focus. La cosa certa è che siamo un gruppo molto unito, composto prima di tutto da ragazzi che hanno piacere di stare assieme e che tengono alla squadra. Questo credo sia la base poi per migliorare i vari aspetti tecnici e tattici".

Fonte: Etrusca Basket San Miniato

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