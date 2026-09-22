‘Puliamo il mondo’ a Vinci si sdoppia con due appuntamenti, a Spicchio e al Parco Amboise

La 34ª edizione di ‘Puliamo il mondo’ - iniziativa promossa da Legambiente a livello nazionale - a Vinci si sdoppia e le date e i luoghi da ripulire diventano due. Sabato 26 settembre, l’appuntamento è alle 9 sul Lungarno Gramsci a Spicchio, mentre due settimane dopo, sabato 17 ottobre, i volontari si riuniranno al Parco Amboise, sempre alle 9, per ripulirlo insieme all’area di Ripalta.

L’edizione vinciana di ‘Puliamo il mondo’ è organizzata dal Comune, in collaborazione con la Pro Loco di Vinci e l’associazione Montalbano Domani, che da sempre sono promotrici del Progetto Educativo Ambientale.

A raccogliere le adesioni è l’ufficio turistico, al quale bisogna chiamare per prenotarsi (0571933285) oppure scrivendo una mail a ufficioturistico@comune.vinci.fi.it.

Nei due appuntamenti, i volontari forniranno a chi si iscrive tutto l’occorrente per raccogliere i rifiuti.

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