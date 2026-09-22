Puliamo il mondo a Cerreto Guidi, nuova iniziativa tra Stabbia e Lazzeretto

Proseguono a Cerreto Guidi le iniziative dell’edizione 2026 di "Puliamo il mondo", promossa da Legambiente. Dopo che nei giorni scorsi sono state coinvolte le scuole, e in particolare le classi IV delle primarie di Cerreto Guidi e Stabbia, i volontari muniti di cappellino, guanti, sacchetti e rastrello, saranno impegnati nel fine settimana per differenziare e ripulire dai rifiuti vie, piazze e giardini. La finalità di questa iniziativa è quella di prendersi cura dell’ambiente e di farlo con azioni concrete.

"Puliamo il Mondo" continua a Cerreto Guidi sabato 26 settembre. Il ritrovo è fissato alle ore 9,00 in Piazza Nenni a Stabbia con chiusura prevista alle ore 13,00 in Piazza Tofanelli a Lazzeretto. L’iniziativa si svolge in stretta collaborazione con la sezione di Stabbia della Pubblica Assistenza di Fucecchio.

Per l’assessore all’ambiente del Comune di Cerreto Guidi Alessio Tanganelli, quella di sabato è un’occasione per ribadire quanto sia importante prendersi cura del territorio e quanto sia decisivo che le buone pratiche si traducano da un singolo appuntamento in impegno quotidiano.

Per la partecipazione a “Puliamo il Mondo”, completamente GRATUITA, è necessaria la prenotazione. Per le ISCRIZIONI è disponibile un apposito modulo Qui.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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