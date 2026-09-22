La Querciola, le imprese protagoniste dello studio di CNA e CCIAA Firenze sul futuro dell'area produttiva

CNA chiama le imprese della Querciola a contribuire direttamente alla progettazione del futuro dell’area produttiva. L’associazione, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha avviato uno studio dedicato alle caratteristiche e alle esigenze delle aziende insediate nell’area manifatturiera di Sesto Fiorentino.

Per raccogliere informazioni il più possibile aderenti alla realtà produttiva, CNA ha predisposto specifici questionari diretti al sistema imprenditoriale.

L’obiettivo è partire dalla situazione reale delle imprese per individuare possibili interventi di sviluppo e riqualificazione dell’area della Querciola.

«Il compito di CNA è anche questo: ascoltare le imprese, raccoglierne esigenze e criticità e trasformarle in proposte concrete. Con questo studio vogliamo partire dalla realtà quotidiana di chi opera alla Querciola, per costruire indicazioni e possibili interventi davvero aderenti ai bisogni dell’area produttiva», dichiara Massimo Cerbai, presidente di CNA Piana Fiorentina.

Efficienza energetica e sostenibilità ambientale rappresentano due dei principali ambiti di approfondimento, ma lo studio guarderà anche alla competitività complessiva del sistema imprenditoriale locale, alla gestione dei consumi e delle risorse e alla possibilità di rafforzare la collaborazione tra le aziende.

L’indagine servirà inoltre a valutare se esistano spazi per forme innovative di gestione condivisa di infrastrutture e servizi o per iniziative comuni capaci di produrre benefici per le imprese dell’area.

Per svolgere l’analisi, CNA ha coinvolto il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze, con il quale sono stati elaborati i questionari destinati alle aziende. Al progetto partecipano anche professionisti dell’area legale ed esperti nella raccolta e nell’elaborazione dei dati, in modo da affrontare insieme gli aspetti tecnici, organizzativi, normativi e gestionali delle eventuali soluzioni individuate.

Il punto di partenza resta però la conoscenza diretta delle imprese. Più ampia sarà la partecipazione, più preciso sarà il quadro dell’area produttiva e maggiore sarà la possibilità di elaborare proposte aderenti ai bisogni effettivi delle aziende della Querciola.

Le imprese interessate possono contribuire allo studio compilando il questionario pubblicato sul sito di CNA Firenze Metropolitana (www.firenze.cna.it).

Lo studio di CNA e CCIAA Firenze riguarderà anche le aree produttive di Terrafino (Empoli) e Pianvallico (Mugello).

Fonte: CNA Firenze - Ufficio Stampa