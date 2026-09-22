San Casciano, al via la quinta Olimpiade e Paralimpiade: Filippo Megli alla partenza della fiaccola olimpica

Domenica 20 settembre, data individuata non a caso, poiché lo stesso giorno di tre anni fa lo sport fece il suo ingresso ufficiale nella Costituzione italiana, con una modifica all’articolo 33 approvata all’unanimità dalla Camera dei Deputati, è partita ufficialmente da San Casciano in Val di Pesa, la quinta edizione dell’Olimpiade e della Paralimpiade. Una manifestazione inclusiva, ideata e organizzata dalla Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con oltre venti comuni di area fiorentina che si propone di creare fino al 16 ottobre un palcoscenico variegato e diffuso, rappresentato da trenta discipline, dedicato al patrimonio di valori legati alla socialità, al benessere, al rispetto delle regole, al gioco di squadra connessi alla dimensione sportiva. E’ stata una folta presenza della comunità sancascianese, con le associazioni e le società sportive riunite davanti al palazzo comunale di via Machiavelli, ad inaugurare la rassegna che quest’anno si avvale della collaborazione della Fondazione Destination Florence e Firenze Smart.

Dal cuore storico di San Casciano, dopo gli interventi istituzionali della vicesindaca Martina Frosali, del consigliere delegato allo sport della Città Metropolitana di Firenze Nicola Armentano, della Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze Alessandra Petrucci e del presidente del consiglio comunale di San Casciano Alessandra Gherardelli con delega allo Sport è partita la fiaccola che l’atleta olimpico sancascianese Filippo Megli, ospite d’eccezione dell’iniziativa, ha consegnato ad alcuni sportivi della Podistica Valdipesa. Gli atleti sono partiti poi da piazza della Repubblica per giungere a Firenze nell’arco della stessa giornata e consegnare la fiaccola a Palazzo Vecchio. L’iniziativa che ha battezzato la manifestazione sportiva, organizzata dal Comune di San Casciano, è stata accompagnata dalle note del Corpo musicale “Oreste Carlini” e si è conclusa con la consegna delle pergamene a titolo di ringraziamento alle società sportive che hanno aderito all’iniziativa.

“Siamo stati onorati di dare avvio alla manifestazione che lo scorso anno si era conclusa con la consegna della fiaccola olimpica al sindaco Roberto Ciappi perché la custodisse negli uffici del palazzo comunale – ha commentato la vicesindaca Martina Frosali - la staffetta ha ripreso il suo cammino e per questa nuova edizione, San Casciano ha battezzato la partenza con la partecipazione di tantissime persone, tra famiglie, giovani, società, che ringrazio per la presenza e il coinvolgimento, segno che lo sport affonda lunghe e solide radici nel nostro territorio, come testimonia la ricchezza e la varietà dell’offerta delle discipline proposte dal tessuto associativo locale”.

Per il consigliere delegato allo sport della Città Metropolitana di Firenze, Nicola Armentano la manifestazione, cresciuta negli anni, nata all’indomani dell’emergenza sanitaria, “non è solo una vetrina competitiva, ma una straordinaria infrastruttura sociale diffusa sul territorio, progettata e realizzata con l’intento di promuovere lo sport come palestra di vita che ci insegna a crescere nelle relazioni, nel rispetto verso l’altro, nella conoscenza di noi stessi e delle nostre potenzialità”.

La presidente del Consiglio comunale Alessandra Gherardelli ha voluto premiare l’impegno, l’attenzione, la competenza, il percorso di formazione, rivolto in particolar modo alle nuove generazioni che le società sportive attive nel territorio sancascianese portano avanti da anni, con la consegna di una pergamena. “Le associazioni che coltivano le tante espressioni del mondo sportivo e che creano molteplici opportunità di sperimentarsi e misurarsi nelle attività motorie più diverse – ha dichiarato – rappresentano un volano di crescita sociale importantissimo per la nostra comunità, lo sport è presidio sociale, è fonte di benessere, è salute, è amicizia”. Le società premiate sono Tigers Lotta Club ASD, Basket San Casciano ASD, ASD Ken Shin Kan, ASD Shin Do Kan, Chianti Volley ASD, USD Cerbaia ASD, US Sancascianese Calcio, ASD Il Gabbiano, Scatenati Val di Pesa ASD, ASD Valdipesa, ASD Il Talismano, Podistica Val di Pesa.

La cerimonia conclusiva della rassegna è in programma il 16 ottobre a Rignano sull'Arno dove sarà consegnata la fiaccola olimpica. Il calendario agonistico terminerà il 18 ottobre a Fucecchio con le gare di tiro con l'arco.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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