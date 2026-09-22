Scuola, Arezzo si candida a 'Comune sperimentale' sul tetto agli studenti stranieri

Il Comune di Arezzo si candida a partecipare alla sperimentazione sul limite alla presenza di studenti stranieri nelle classi, tema al centro delle misure annunciate dal governo per la scuola.

"Formalizzerò al ministro Valditara la disponibilità a essere 'comune sperimentale'", ha annunciato l'assessora comunale Lucia Tanti.

Tanti ha ricordato che già dieci anni fa l'amministrazione aveva tentato di introdurre un coefficiente per la presenza di alunni stranieri: "A istituire un 'coefficiente' alla presenza di alunni stranieri ci provammo dieci anni fa, non c'erano le condizioni e dovetti fare marcia indietro. Oggi quelle condizioni ci sono a livello nazionale e sono molto contenta".

Secondo l'assessora, "l'integrazione costituisce un processo complesso che ha bisogno di punti fermi e questo lo è". Tanti ha inoltre indicato il coinvolgimento delle famiglie e l'apprendimento della lingua italiana come elementi utili al percorso di integrazione, con particolare attenzione a donne e madri.