Scuole dell'infanzia al fresco: 90mila euro per le aule climatizzate di 10 sedi

Con la variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale ieri, lunedì 21 settembre 2026, l'amministrazione comunale ha stanziato 90mila euro per il programma di climatizzazione di tutte le scuole d'infanzia del territorio. Il completamento dei lavori sarà previsto nell'arco del 2027. Ricordiamo che in Italia non esiste una legge che imponga impianti di climatizzazione nelle scuole di qualsiasi ordine e grado, per cui la scelta approvata in Consiglio esprime la volontà dell'amministrazione di garantire lo svolgimento delle lezioni con condizioni climatiche ottimali per i più piccoli.

A oggi tutti i nidi d'infanzia sono climatizzati, con un intervento terminato nel 2025. Ma con estati sempre più lunghe e temperature più torride, è stato intrapreso questo percorso.

Si parte dalle scuole dell'infanzia. A oggi la 'Pascoli', di recente costruzione (inaugurata nel 2018) è dotata di climatizzazione interna. Con questo stanziamento, tutte le aule in cui si fa lezione delle rimanenti 10 scuole dell'infanzia saranno climatizzate.

Parliamo, per l'istituto comprensivo Empoli Ovest, delle scuole:

- Pagnana

- Gianni Rodari

- Pier della Francesca

- Giovanna Salvadori (ex Valgardena)

- Collodi di Monterappoli

- Pianezzoli

Per l'istituto Empoli Est sono le scuole:

- Peter Pan

- Ponzano

- Serravalle

- Cortenuova

LE DICHIARAZIONI - "Abbiamo inserito in questa variazione di bilancio uno stanziamento contenuto ma dai grossi risvolti per la qualità della vita delle bambine e dei bambini della nostra città - ha dichiarato il sindaco Alessio Mantellassi, che ha la delega al Bilancio -. Nel 2025 è stata completata la climatizzazione nei nidi, le scuole dell'infanzia quest'anno hanno terminato le attività al 30 giugno e in un'estate così calda ne risente la qualità delle lezioni. Per questo anche gli edifici pubblici che ospitano i più piccoli devono adeguarsi e abbiamo voluto disporre l'installazione di impianti di condizionamento per i giorni in cui le temperature saranno più alte".

"Dopo aver coperto tutti i nidi d'infanzia - afferma l'assessora all'Infanzia, Maria Grazia Pasqualetti - proseguiremo assieme al Settore Lavori Pubblici con le scuole d'infanzia comunali, che accolgono quasi 750 bambine e bambini dai 3 ai 5 anni con orario anche pomeridiano. È un'iniziativa che rispecchia le richieste dei genitori e che nell'arco di tutto il 2027 vedrà coperti 10 istituti pubblici. Ringrazio i tecnici comunali che avranno questo compito importante per il benessere di tante bambine e bambini".

"Come più volte detto anche in Consiglio comunale - conclude l'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni -, il nostro obiettivo è quello di cercare di creare il maggior confort e benessere possibile a bimbe e bimbi delle nostre scuole. Partendo dai nidi, si arriva alle scuole d'infanzia per creare questi impianti di condizionamento. Sono interventi di non poco conto a livello impiantistico, per cui andiamo nella direzione di rendere sempre più confortevole il permanere nelle scuole".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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