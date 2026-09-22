Segnaletica stradale, lavori eseguiti a Santa Maria. Falorni: "Intervento importante"

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Dopo i lavori di bitumatura, è il turno della segnaletica stradale orizzontale. Nuovo attraversamento davanti la chiesa di Santa Maria a Ripa

Dopo il rifacimento dell'asfalto stradale in alcuni punti chiave di Empoli, è il tempo di eseguire la segnaletica stradale per le corrette indicazioni a pedoni e veicoli. Gli uffici tecnici del Comune si sono impegnati su molti fronti, il principale è nel quartiere di Santa Maria.

Tre i punti principali: all'incrocio tra via Lucchese e via Livornese, con un nuovo attraversamento pedonale di fronte alla chiesa di Santa Maria a Ripa; lungo via Livornese all'altezza del circolo Arci; nel tratto di via Livornese tra gli incroci di via Guido Reni e via San Mamante.

L'intervento del nuovo attraversamento è particolarmente significativo perché desiderato dai residenti del quartiere per transitare a piedi in sicurezza nel traffico, come specifica l'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni: "Questi interventi sono decisamente importanti e tanto richiesti, visto che nella nostra città ci sono tanti km di strade tra frazioni e quartieri. Diamo delle risposte concrete a chi ci chiede nuovi interventi e diamo risposte laddove possibili dopo i necessari approfondimenti tecnici".

La segnaletica stradale riguarda tutti i tratti di nuova asfaltatura: in via Verdi; nel tratto di via Boccaccio tra la rotatoria di via Piero della Francesca e via Magolo, oltre che in piazzetta Borromini; in via della Motta a Pagnana nei pressi della scuola; in via Fratelli Cervi a Ponte a Elsa, nel tratto tra via Caduti di Cefalonia fino a via Salvo D'Acquisto; e infine in via Mazzini e su piazza Matteotti, tratto fino all'incrocio con via dei Navicelli e piazza Gamucci.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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