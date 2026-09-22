Servizio civile universale, alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli al via i nuovi percorsi

Venti fra ragazze e ragazzi hanno scelto di vestire la divisa delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e di vivere l’esperienza del Servizio civile. Attraverso il Servizio civile, le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino vogliono offrire l’opportunità ai giovani di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace. Chi decide di impegnarsi nel Servizio Civile Universale sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa e si assicura una minima autonomia economica poiché, talvolta, questo momento diventa addirittura opportunità di lavoro.

I nuovi volontari saranno impegnati in progetti di assistenza, soccorso, informativi, Protezione civile e relativi alle attività svolte nell’ambito del Centro Aiuto Donna Lilith. In particolare, ragazzi e ragazze che hanno scelto di impegnarsi in progetti di assistenza si occuperanno principalmente di attività di natura sociale come l’accompagnamento delle persone in difficoltà o il trasporto di persone con disabilità ai centri diurni. Il progetto di soccorso vedrà invece i partecipanti, in tutto sei, occuparsi di attività sanitarie come trasporti in ambulanza ed emergenza. Il progetto informativo invece vede i volontari, due in questo caso, impegnati principalmente nelle attività informative verso la popolazione, di gestione del centralino e di promozione della salute. Il progetto volontariato e territorio, con un partecipante, si concentra principalmente su attività di prevenzione e Protezione civile. Infine, il progetto Vanessa, che vede l’adesione di tre ragazze, riguarda attività di contrasto alla violenza di genere nell’ambito del centro antiviolenza.

“Auguriamo a tutti i partecipanti di vivere questa esperienza a pieno - sottolinea Eleonora Gallerini, presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli - Il Servizio civile è un’opportunità per toccare con mano il significato di mettersi a disposizione della comunità e per vivere all’interno delle associazioni condividendone valori e obiettivi”

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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