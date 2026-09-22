Si finge un finanziere per truffare locali, denunciato

Si sarebbe spacciato per un appartenente alla Guardia di finanza per tentare di raggirare alcuni commercianti e farsi consegnare denaro. Per questo motivo, nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale di Grosseto hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo, accusato di truffa e sostituzione di persona.

Il primo episodio è avvenuto in un bar del centro di Orbetello. Il presunto falso finanziere si sarebbe presentato nel locale spiegando al titolare che, da tempo, nella zona sarebbero state messe in circolazione banconote false da 20 euro. Con il pretesto di verificarne l'autenticità, avrebbe quindi chiesto di poter controllare e trattenere le banconote presenti nella cassa per effettuare alcuni accertamenti.

Il comportamento dell'uomo ha però insospettito il barista, che gli ha chiesto di esibire il tesserino di riconoscimento. Di fronte alle esitazioni del sedicente finanziere, il commerciante ha contattato la vicina Compagnia della Guardia di finanza di Orbetello.

I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo a individuare e fermare l'uomo, che nel frattempo si era allontanato dal locale. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto aveva numerosi precedenti penali e di polizia per diverse fattispecie di reato. Con sé, inoltre, aveva uno strumento ritenuto idoneo a offendere e/o a forzare serrature e lucchetti, che è stato sequestrato.

Pochi giorni dopo, un episodio analogo è stato segnalato alla Guardia di finanza dal titolare di un minimarket di Grosseto, che ha riferito di essere stato avvicinato da una persona presentatasi anche in questo caso come appartenente al corpo e che avrebbe tentato di mettere in atto una truffa con modalità simili.

Quando la pattuglia è arrivata sul posto, il presunto falso finanziere era già riuscito ad allontanarsi. Gli investigatori hanno quindi avviato gli accertamenti, acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all'interno dell'esercizio commerciale.

La visione dei filmati avrebbe consentito agli investigatori di ricondurre anche questo episodio allo stesso uomo già fermato a Orbetello.

Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato quindi segnalato all'Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di truffa e sostituzione di persona.