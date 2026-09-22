La consigliera comunale di Sesto Fiorentino Stefania Papa entra nella Lega

La Lega a Sesto Fiorentino annuncia l’ingresso nel partito del Consigliere comunale Stefania Papa, che proseguirà il proprio impegno amministrativo all’interno del movimento.

«Siamo felici di accogliere Stefania Papa nella Lega. Esperienza, competenza e conoscenza della città sono un valore aggiunto per il lavoro che vogliamo portare avanti a Sesto Fiorentino. Meno parole e più presenza sul territorio, ascolto e risposte ai cittadini: è su questo che vogliamo continuare a costruire», dichiarano Federico Bussolin, Segretario provinciale della Lega di Firenze, e Sabrina Fiorelli, Segretaria della sezione Lega di Sesto Fiorentino.

«È una scelta che ho maturato con convinzione e senso di responsabilità – dichiara Stefania Papa –. Entro nella Lega per proseguire il mio impegno politico all’interno di una comunità fondata sulla competenza, sul confronto e sull’attenzione ai problemi dei cittadini. Importante e determinante è stato il confronto e il lavoro condiviso in questi mesi con Luca Scala, che mi hanno permesso di conoscere più da vicino il metodo, i valori e l’organizzazione della Lega. Un percorso che oggi mi porta a mettere competenze ed esperienza al servizio del movimento e della comunità di Sesto Fiorentino».

Fonte: Lega Salvini Premier – Segreteria Provinciale di Firenze

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