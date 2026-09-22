Temporanea sospensione servizio fontanello nel comune di Montelupo Fiorentino

Acque comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, da oggi, martedì 22 settembre, è stato necessario disattivare temporaneamente il fontanello di acqua ad alta qualità di piazza Don Morara, a Fibbiana, nel comune di Montelupo Fiorentino. L’impianto tornerà regolarmente in funzione dalla giornata di sabato 26 settembre.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa
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