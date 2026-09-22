Uffici di prossimità, il bilancio della Toscana su risultati ed esperienze

Tempo di bilanci per l’esperienza toscana degli Uffici di prossimità, sportelli decentrati nati con l’obiettivo di avvicinare i servizi della giustizia ai cittadini.

La Regione fa il punto sui risultati del progetto giovedì prossimo 24 settembre, con "Uffici di prossimità in Toscana: risultati, esperienze e sviluppi", convegno in programma dalle 9.30 alle 14.30, all'Istituto degli Innocenti di Firenze (piazza della SS. Annunziata 12).

In apertura, i saluti e l'introduzione dell'assessore al lavoro e all'innovazione tecnologica, Alberto Lenzi. Interverranno Leonardo Borselli, dirigente regionale responsabile del progetto Uffici di prossimità della Regione Toscana, Roberto Angiuoni del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, e Roberta Bardi della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione.

Seguiranno le testimonianze dei tribunali della Toscana, degli Ordini degli avvocati di Firenze e Pisa e degli stessi Uffici di prossimità, che racconteranno l'esperienza maturata sul campo.

Il progetto Uffici di prossimità è finanziato nell'ambito del POC (Programma operativo complementare) al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, promosso dal Ministero della Giustizia con il Dipartimento per le politiche di coesione.

Fonte: Regione Toscana

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