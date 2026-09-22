Uffici di prossimità, il bilancio della Toscana su risultati ed esperienze

Giovedì 24 settembre agli Innocenti di Firenze un convegno per fare il punto sugli sportelli che portano la giustizia vicino ai cittadini
Tempo di bilanci per l’esperienza toscana degli Uffici di prossimità, sportelli decentrati nati con l’obiettivo di avvicinare i servizi della giustizia ai cittadini.
La Regione fa il punto sui risultati del progetto giovedì prossimo 24 settembre, con "Uffici di prossimità in Toscana: risultati, esperienze e sviluppi", convegno in programma dalle 9.30 alle 14.30, all'Istituto degli Innocenti di Firenze (piazza della SS. Annunziata 12).
In apertura, i saluti e l'introduzione dell'assessore al lavoro e all'innovazione tecnologica, Alberto Lenzi. Interverranno Leonardo Borselli, dirigente regionale responsabile del progetto Uffici di prossimità della Regione Toscana, Roberto Angiuoni del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, e Roberta Bardi della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione.
Seguiranno le testimonianze dei tribunali della Toscana, degli Ordini degli avvocati di Firenze e Pisa e degli stessi Uffici di prossimità, che racconteranno l'esperienza maturata sul campo.
Il progetto Uffici di prossimità è finanziato nell'ambito del POC (Programma operativo complementare) al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, promosso dal Ministero della Giustizia con il Dipartimento per le politiche di coesione.
Fonte: Regione Toscana
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