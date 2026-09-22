Use, riparte ufficialmente l'attività del Baskin

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Dopo la pausa estiva, si riaccendono ufficialmente i riflettori sul progetto di inclusione sportiva che unisce il territorio. Sabato prossimo, 26 settembre, riparte ufficialmente l'attività del Baskin promossa e organizzata dall'Use Basket. L'appuntamento per il primo allenamento della stagione è fissato dalle 10:30 alle 12 presso il pala Giglioli di Ponte a Elsa.
Il Baskin rappresenta molto più di un semplice sport: è un modello di integrazione unico in cui giocano nella stessa squadra persone con e senza disabilità, ciascuna con un ruolo fondamentale e attivo all'interno del campo. Grazie al costante impegno sociale dell'Use Basket, questa attività si conferma un punto di riferimento per le famiglie e per tutti i ragazzi della zona che vogliono vivere lo sport all'insegna della condivisione, dell'amicizia e del divertimento.
La sessione di sabato è aperta a tutti coloro che desiderano tornare in campo o che vogliono avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina sportiva. Lo staff tecnico e gli educatori dell'Use Basket saranno pronti ad accogliere i partecipanti per dare inizio a una nuova stagione di canestri e sorrisi.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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