Voci Libere, a Calci un pomeriggio per i giovani con Amir Issaa

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Il rapper ed educatore incontra ragazze e ragazzi alla scuola "Giunta Pisano" per un laboratorio di scrittura rap, un talk e concerto

Sabato 26 settembre 2026, l’Auditorium della Scuola Secondaria di primo grado "Giunta Pisano" di Calci ospiterà Voci Libere, un pomeriggio dedicato alle ragazze e ai ragazzi, alla creatività e alla libertà di espressione. L’iniziativa, gratuita con iscrizione obbligatoria, è promossa dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Calci e avrà come protagonista Amir Issaa, rapper, autore ed educatore, da anni impegnato nell’uso della musica e della scrittura come strumenti di espressione, educazione e confronto.

“Voci Libere – spiega Luca Pierini, assessore comunale alle politiche giovanili - nasce con l’obiettivo di offrire alle ragazze e ai ragazzi un’occasione per esprimersi, confrontarsi e sperimentare la propria creatività. Il rap, con il suo linguaggio diretto e immediato, può diventare un modo efficace per raccontare esperienze, emozioni e temi che riguardano da vicino la vita quotidiana. Affrontare questioni come bullismo e discriminazioni significa parlare di rispetto, inclusione e responsabilità nelle relazioni. Ma significa anche ascoltare ciò che i più giovani hanno da dire e riconoscere il loro punto di vista”.

“È particolarmente significativo che questa iniziativa sia stata promossa dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi – sottolinea la sindaca, Valentina Ricotta -. Il CCRR rappresenta infatti uno spazio concreto di partecipazione, nel quale ragazze e ragazzi possono avanzare idee, confrontarsi e contribuire alla vita della comunità”.

“Ringraziamo il CCRR, Amir Issaa, l'Istituto Comprensivo, la professoressa Erica Castellani e Zebré per aver costruito insieme questo appuntamento - concludono Pierini e Ricotta -. Invitiamo le ragazze e i ragazzi a partecipare, ma anche le famiglie eventualmente interessate. Sarà un pomeriggio di musica, creatività e confronto, nel quale lasciare spazio alle nuove generazioni e alle loro idee”.

Il pomeriggio si aprirà alle 15 con un laboratorio rivolto a ragazze e ragazzi dai 10 ai 15 anni. Guidati da Amir Issaa, i partecipanti lavoreranno alla costruzione di un testo rap, partendo da idee, esperienze e riflessioni personali. Un laboratorio pratico per sperimentare la scrittura, giocare con le parole e trasformare pensieri ed emozioni in musica.

Seguirà un momento di confronto dedicato a discriminazioni e bullismo. Un dialogo per riflettere sul peso delle parole, sulle dinamiche dell’esclusione e sull’importanza del rispetto nelle relazioni, offrendo ai più giovani l’opportunità di condividere punti di vista ed esperienze.

La giornata si concluderà con il concerto di Amir Issaa, preceduto da un’apertura a cura di Zebré. Sul palco troveranno spazio anche alcuni testi e brani realizzati durante il laboratorio, portando all’interno dello spettacolo la creatività dei giovani partecipanti.

Il laboratorio di scrittura rap è riservato alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra 10 e 15 anni, il talk e il concerto sono aperti a tutti. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, necessaria l’iscrizione - ad una o più attività - attraverso il link dedicato.

Fonte: Comune di Calci

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