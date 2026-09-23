Montopoli, tutto pronto per la 611esima Fiera degli Uccelli e degli Animali da Cortile

Domenica 27 settembre, dalle prime ore del mattino e per l’intera giornata, Montopoli in Val d’Arno ospiterà la 611ª edizione della Fiera degli Uccelli e degli Animali da Cortile, una delle manifestazioni più antiche e rappresentative del territorio.

La Fiera si svolgerà, come negli ultimi anni, nell’area posta all’ingresso di Montopoli provenendo da Capanne, lungo via Roma e via Unità d’Italia. Sarà una giornata di incontro, esposizione e festa popolare, capace di richiamare appassionati, famiglie e numerosi visitatori anche da fuori comune.

Le origini della manifestazione affondano profondamente nella storia di Montopoli. La sua prima attestazione documentata risale infatti al 1360, quando la Fiera venne inserita nello Statuto comunale. Nel 1442 il mercato dei falconi fu trasferito al 29 settembre, giorno di San Michele, e per secoli si svolse nel cuore del borgo, lungo quella strada che ancora oggi porta il nome di via del Falcone. Nei muri di alcune abitazioni sono tuttora visibili i vecchi ganci ai quali venivano appese le gabbie.

Nel corso del tempo la Fiera ha saputo cambiare sede e rinnovarsi, senza perdere il proprio carattere popolare e il forte legame con la cultura e le tradizioni del mondo rurale. Oggi rappresenta non soltanto un appuntamento particolarmente caro ai montopolesi, ma anche un’importante occasione di richiamo turistico e di promozione per le attività e per l’intero territorio comunale.

A rendere possibile tutto questo è soprattutto l’impegno dell’Associazione Fiera degli Uccelli e Animali da Cortile di Montopoli, presieduta da Luigi Biagini. Un gruppo di volontari che, con passione, esperienza e autentico spirito di servizio, dedica mesi di lavoro alla preparazione della manifestazione, mantenendo viva una tradizione che appartiene alla storia e all’identità di tutta la comunità.

L’associazione desidera ringraziare l’Amministrazione comunale per la collaborazione e per il sostegno assicurati anche in occasione di questa nuova edizione, insieme a tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono alla buona riuscita della giornata.

Nel corso della manifestazione non mancheranno occasioni conviviali, tra le quali il tradizionale pranzo, in un’atmosfera di festa e di partecipazione popolare.

L’invito è dunque rivolto a tutti: domenica 27 settembre Montopoli accoglierà cittadini e visitatori per celebrare una storia lunga oltre sei secoli, resa ancora viva dall’impegno generoso di chi continua a custodirla e a trasmetterla alle nuove generazioni.

Fonte: Ufficio Stampa

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