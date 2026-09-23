Abbandono Cerbaie, Testai (FI) organizza incontro pubblico

Il Capogruppo di Forza Italia Fucecchio, Simone Testai, torna a sollecitare l'Amministrazione Comunale sul tema dello stato di abbandono dei sentieri naturalistici delle Cerbaie, dopo l'interrogazione a risposta orale presentata lo scorso 27 marzo.

"Ad oggi — dichiara Testai — non ho ricevuto risposta su tre punti che ritengo cruciali. Il primo riguarda il quadro completo dei rapporti tra il Comune e il Consorzio Forestale delle Cerbaie dal 2010 a oggi: quali importi sono stati erogati, quali prestazioni erano previste contrattualmente e quali obiettivi di manutenzione dei sentieri fossero effettivamente stabiliti. Il secondo punto riguarda l'attività di vigilanza dell'Amministrazione sull'operato del Consorzio: non è dato sapere se siano mai stati avviati controlli o procedimenti per eventuali inadempimenti contrattuali. Il terzo, forse il più urgente per i cittadini, riguarda gli interventi concreti di ripristino che l'Amministrazione intende mettere in campo, con quali tempi, quali risorse e sotto quale responsabilità gestionale."

Per il consigliere, il silenzio su questi tre aspetti — controlli, responsabilità e prospettive di intervento — rende ancora più necessario un momento di confronto pubblico e trasparente. "Di fronte a sentieri finanziati con fondi europei e regionali, oggi inghiottiti dalla vegetazione, con staccionate marcite e cartellonistica scomparsa, non possiamo limitarci alle interrogazioni scritte. Serve un confronto diretto, alla luce del sole, tra chi amministra, chi gestisce il bosco per conto del Comune e i cittadini che vorrebbero tornare a viverlo."

Per questo motivo Testai ha organizzato per sabato 26 settembre, alle ore 15:00, presso il Podere Menchina, in via di Rimedio a Fucecchio, un incontro pubblico dal titolo "Bosco e sentieri delle Cerbaie", a cui ha formalmente invitato il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e il Consorzio Forestale delle Cerbaie, oltre a tutta la cittadinanza.

"L'obiettivo — prosegue Testai — non è la polemica, ma trovare insieme una strada per recuperare e valorizzare un patrimonio naturalistico e storico che appartiene a tutta la comunità. Mi auguro sinceramente che gli invitati partecipino: solo con un confronto costruttivo tra istituzioni, Consorzio e cittadini potremo arrivare a un piano concreto di manutenzione e rilancio dei boschi e dei sentieri delle Cerbaie, restituendo ai fucecchiesi un bene che meritava ben altra cura in tutti questi anni." L'appuntamento è aperto a tutti i cittadini interessati al futuro del patrimonio boschivo comunale. Forza Italia Fucecchio

Fonte: Forza Italia Fucecchio