Adesivo di tenore neofascista nella caserma dei carabinieri a Marina di Pisa

Un adesivo di tenore neofascista con la scritta “Me ne strafotto”, richiamo al motto mussoliniano “Me ne frego”, è stato affisso su un quadro all’interno della stazione dei carabinieri di Marina di Pisa. La presenza dello sticker è stata confermata dal comandante provinciale Ivan Boracchia, che ha spiegato come sia già stato rimosso.

L’adesivo, raffigurante anche il tricolore, sarebbe stato fotografato da una persona recatasi in stazione per una denuncia e poi segnalato a un portale locale. I carabinieri stanno verificando chi lo abbia collocato e se si tratti di un appartenente all’Arma. In quel caso, ha precisato Boracchia, saranno avviati accertamenti disciplinari.

Lo sticker è inoltre acquistabile online su siti che vendono oggettistica di richiamo fascista.