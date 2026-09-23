Aggredito fuori dal negozio con un machete, un arresto a Livorno

Un uomo è stato arrestato per tentato omicidio a Livorno per la brutale aggressione, a colpi di machete, a un commesso fuori da un negozio. La polizia ha eseguito una custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne di origine nordafricana. I fatti risalgono ad una decina di giorni, nella notte fra domenica 13 e lunedì 14 settembre quando, secondo quanto ricostruito, un 42enne originario della Tunisia all'uscita del market in cui lavorava è stato aggredito. Poco prima, vedendo il 31enne già sotto effetto di sostanze alcoliche, non gli avrebbe venduto una bottiglia di birra. La vittima è stata ritrovata a terra da polizia e operatori del 118 in condizioni gravissime.

Scattate le indagini lampo della squadra mobile, con il coordinamento della procura, è stato identificato il presunto autore del tentato omicidio. Decisive, spiegano dalla questura, le dichiarazioni di testimoni che hanno ripreso i momenti successivi all'aggressione, in cui si vedrebbe un uomo allontanarsi. Dalle immagini l'uomo ritornerebbe poi sui suoi passi, per darsi infine alla fuga in direzione stazione. Circostanze poi confermante alla polizia dalla vittima, una volta uscita dallo stato di shock e dal pericolo di vita.