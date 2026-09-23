Agli Italiani 5 titoli e 14 medaglie per l'Atletica Pistoia

Cinque medaglie d’oro, sette d’argento e sette di bronzo: un bilancio da favola per l’Atletica Pistoia ai Campionati Italiani individuali su pista master, tenutisi a Campi Bisenzio.

Primo gradino del podio per Maura Vignali, categoria SF75, nel lancio del martello con la misura di 30,97 metri e nel lancio del martello con maniglia corta (o martellone) con 11 metri; Antonio Baroncelli, SM75, nel salto triplo con 7,89 e nel salto in alto (1,39); Irene Pregazzi, SF50, nel salto in alto con 1,42.

Secondo gradino del podio per il presidente campione Remo Marchioni, SM90, nei 100, 200 e 400 metri; Rita Ferri, SF60, nel lancio del disco; Gioia Ferrari, SF50, nel salto con l’asta; Anna Marini, SF65, nei 1500 metri; Alessandro Iacomino, SM45, negli 800 metri.

Terzo gradino del podio per Daniele D’Annibale, SM75, nel lancio del martello e nel lancio del martellone; Rita Ferri, SF60, nel lancio del martellone; Enrico Laloè, SM55, nel lancio del giavellotto; Rossano Viti, SM45, nel lancio del disco; Alessandro Iacomino, SM45, nei 1500 metri; Antonio Baroncelli, SM75, nel salto in lungo.

Buoni risultati pure per gli altri portacolori pistoiesi: Mannello, Capacci, D’Angelo, Giordano, Mariotti, Romoli, Reale, Feroci, Scarpetta, Maccioni, Civinini e Giacomelli.

Se a queste prestazioni aggiungiamo quelle del già citato Remo Marchioni ai recenti Campionati Mondiali master svoltisi a Daegu in Corea del Sud (quarto posto nei 400 metri, quinto nei 100 e 200 metri), possiamo definire splendido il settembre dell’Atletica Pistoia, una delle migliori squadre master a livello tricolore.

Risultati che saranno festeggiati domenica 25 ottobre con una grande cena di gala al ristorante Il Signorino, sulle colline pistoiesi.

“Siamo soddisfatti delle prove e dei risultati conseguiti – fa sapere Marchioni –: è il segnale tangibile che il gruppo è di valore. Una formazione, la nostra, che rende onore alla città di Pistoia e a tutta la Toscana. Una nota non di poco conto”.

Fonte: Ufficio Stampa

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