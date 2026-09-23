Aprile, Simi, De Cataldo e molti altri a “Poggibonsi dei Lettori”

Marianna Aprile, Giampaolo Simi, Giancarlo De Cataldo, Filippo Cerri, Jessica Chia, Mario Desiati, Cristina Manetti, Claudio Piersanti e Giuliana Salvi. La grande cultura letteraria torna a far tappa in Valdelsa con un appuntamento ormai imperdibile per gli amanti della lettura. Da giovedì 24 a sabato 26 settembre è in programma la quinta edizione di “Poggibonsi dei Lettori”, festival a cura di Associazione Wimbledon APS, diretto da Gabriele Ametrano, tra incontri, presentazioni e dialoghi d’autore che animeranno il Teatro Politeama (piazza Fratelli Rosselli 6). La manifestazione ha il patrocinio e il contributo del Comune di Poggibonsi, il sostegno di "G3" e l'adesione alle prestigiose reti del "Centro per il libro e la lettura" e di "Città che legge”. Si inserisce nel più ampio progetto culturale di “Toscana dei lettori”, percorso con i protagonisti della cultura contemporanea, per dialogare di attualità e letteratura (programma completo su www.associazionewimbledon.it).

L’inaugurazione giovedì alle 17.30 sarà al Teatro Politeama con la presentazione de “La Promessa”, il nuovo libro edito da Rizzoli della giornalista e scrittrice Marianna Aprile. A ottant’anni dal primo voto delle donne italiane e dall’ingresso delle ventuno costituenti a Montecitorio, il volume ripercorre la strada che ha portato a divorzio, aborto, maternità protetta e parità salariale. Una ricostruzione storica per interrogare il presente: quanto di quella rivoluzione può dirsi compiuta, ottant’anni dopo e con una donna per la prima volta a Palazzo Chigi? A dialogare con l'autrice la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni e Riccardo Cilemmi del circolo di lettura della Biblioteca Pieraccini, con cui l’evento è in collaborazione (ingresso libero su prenotazione obbligatoria su www.associazionewimbledon.it).

La manifestazione continuerà poi venerdì 25, alle ore 17.30 con la grande narrativa e la premiazione della quarta edizione del Premio “La Città dei Lettori”. L'incontro vedrà protagonisti i finalisti del riconoscimento — Filippo Cerri, Jessica Chia, Mario Desiati, Cristina Manetti, Claudio Piersanti e Giuliana Salvi, tutti presenti all’incontro — promosso da UNICOOP Firenze e Associazione Wimbledon APS, in collaborazione con i Circoli di Lettura di Unicoop Firenze, nato nell’ambito del progetto culturale che da nove anni coinvolge autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano con l’obiettivo di promuovere il libro e la letteratura. Autori e autrici sono stati selezionati tra gli oltre 100 ospiti che hanno partecipato all’edizione 2025 della manifestazione. Filippo Cerri per “Le malavoglie. Storie di paura popolare” (effequ), una raccolta di racconti che traccia una cupa geografia del grottesco e del folklore; Jessica Chia con “La staffetta senza nome” (Solferino), la confessione a cuore aperto della partigiana Sandra Gilardelli che restituisce vera voce alla «Resistenza taciuta» delle donne; Mario Desiati con “Malbianco” (Einaudi), un libro sulla frenesia e i turbamenti di un protagonista consumato dalla storia che si porta addosso; Cristina Manetti con “A Penelope che prende la valigia” (Giunti), un romanzo epistolare in cui una madre accompagna la figlia dodicenne e tutte le ragazze nel loro viaggio verso la crescita, la libertà e la costruzione consapevole del proprio futuro; Claudio Piersanti con “La finestra sul porto”(Gramma - Feltrinelli), una storia in cui passione, colpa e dolore si intrecciano sotto il segno del mare, e, infine, Giuliana Salvi con “Clementina” (Einaudi), il racconto di una piccola, domesticissima rivoluzione ai tempi della guerra e del fascismo.

“L’originalità del premio è quella di valutare, oltre la qualità letteraria, anche il rapporto degli autori con il pubblico durante gli incontri. - dichiara il direttore di Wimbledon APS Gabriele Ametrano - Questo perché crediamo che nella filiera editoriale i lettori siano un elemento fondamentale, senza i quali l’intero mondo del libro non avrebbe esistenza. I progetti culturali sono sempre stati pensati per sottolineare la centralità dei lettori, e questo premio lo evidenzia”. Il Premio consiste in una somma in denaro che l’Associazione Wimbledon APS donerà al vincitore.

Doppio appuntamento di grande spessore, sempre al Teatro Politeama, per la giornata di chiusura di sabato 26 settembre. Alle ore 17.30 il noto giallista Giampaolo Simi presenterà il romanzo “Tra lei e me” (Sellerio), affiancato da Giulia Bennati ed Elena Mannucci, in collaborazione con il gruppo di lettura Lettori Sottoscala. A più di vent'anni dal suo debutto letterario, Simi vanta una schiera di fedeli lettori che non mancano mai l'appuntamento con i suoi libri. Quest'ultimo è incentrato sul rapporto tra un avvocato, Pietro Valvassori, che ha a cuore gli ultimi. e il suo cliente, Leandro Nava, accusato del femminicidio di Lorena, brillante agente immobiliare e sua compagna. Grazie al consueto ritmo serrato e allo stile impeccabile, Simi si rivela, ancora una volta, abilissimo a catturare il lettore, accompagnandolo passo passo verso lo spiazzante finale.

Alle ore 18.30, il gran finale con Giancarlo De Cataldo, che presenterà “Delitto in cornice” (Einaudi) insieme a Bruno Borri e Gianluca Fantacci, in collaborazione con l'Associazione La Scintilla. Tra omicidi e speculazioni nel mondo dell’arte, il nuovo giallo di De Cataldo con Manrico Spinori ci invita a scavare oltre le apparenze di una Roma cinica e chic. Per tutti “il contino”, magistrato nobiluomo, elegantemente démodé, profondamente ancorato alla sua passione totalizzante per l’opera lirica, Spinori si cimenterà sul palcoscenico ambiguo ed eccentrico dell’arte contemporanea.

“Una edizione davvero unica per incontrare grandi autori del panorama nazionale e condividere la passione per i libr i– dichiara l'assessora alla cultura Elisa Tozzetti – Ospitiamo il premio 'La Città dei Lettori' dei soci Unicoop Firenze, che richiamerà persone da tutta la Toscana. Ci sarà un doppio appuntamento con il genere giallo e, ad aprire le tre giornate, avremo Marianna Aprile. Insieme alla qualità degli appuntamenti, un altro elemento qualificante è che 'Poggibonsi dei lettori' ha visto e vedrà il coinvolgimento dell'associazione La Scintilla e di tutti i gruppi di lettura della nostra città, che parteciperanno attivamente dialogando con gli autori. Grazie all’associazione Wimbledon per aver portato ancora una volta nella nostra città questa bella manifestazione che per noi è un’occasione ulteriore per promuovere i libri, la lettura e la cultura”.

Tutti gli appuntamenti in programma sono a ingresso gratuito.

Fonte: Ufficio Stampa

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