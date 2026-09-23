Blitz antidroga dei carabinieri a San Miniato: sequestrati oltre 200 grammi di cocaina e hashish

Cronaca San Miniato
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Un 42enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sequestrati anche due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi

Operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato, che nella mattinata di oggi hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero di 42 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'intervento è stato condotto dai militari dell'Aliquota Operativa con il supporto delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pisa-San Rossore, al termine di un'attività investigativa e di una perquisizione locale e personale disposta dall'autorità giudiziaria pisana.

Le ricerche, estese anche alle pertinenze dell'abitazione dell'indagato, hanno portato al ritrovamento, tra un garage e un annesso agricolo, di 92 grammi di cocaina e 106 grammi di hashish. I Carabinieri hanno inoltre sequestrato due bilancini di precisione e materiale ritenuto destinato al confezionamento delle singole dosi.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati presi in carico per la successiva custodia presso l'Ufficio Corpi di Reato.

Il 42enne, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, è stato trasferito alla Casa circondariale di Pisa, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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