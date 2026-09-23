'Casa Busoni' a Empoli apre le proprie porte

Sabato 3 ottobre 2026 “Casa Busoni” apre le proprie porte in occasione della V edizione di “Carte in dimora – Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) dedicata alla valorizzazione degli archivi e delle biblioteche custoditi nelle dimore storiche italiane.

Per questa occasione il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni propone al pubblico un appuntamento speciale alla scoperta dell’Archivio Busoni, un patrimonio documentario che permette di conoscere più da vicino la figura e l’attività di Ferruccio Busoni e la storia musicale legata al suo nome.

Attraverso una visita guidata sarà possibile entrare negli spazi di Casa Busoni e osservare da vicino documenti originali di Ferruccio Busoni e i fondi di altre personalità legate alla musica e alla storia del Novecento, conservati e valorizzati dal Centro Studi.

Un'occasione per conoscere non soltanto il grande compositore e pianista empolese, ma anche il lavoro quotidiano di conservazione e ricerca che permette a questo patrimonio di continuare a essere studiato e condiviso.

«Aprire l’Archivio al pubblico significa permettere a tutti di avvicinarsi concretamente alla storia di Busoni e al patrimonio documentario che il Centro Busoni conserva», sottolinea Benedetta Zanieri, curatrice dell’Archivio del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. «Le carte custodite nell’Archivio ci aiutano ad approfondire non solo l'attività di Busoni, ma anche la vita musicale empolese e toscana, grazie alla presenza di documenti appartenuti a personaggi che hanno rappresentato un punto di riferimento per la storia musicale del territorio».

Le visite si svolgeranno nella mattina di sabato 3 ottobre, con tre turni della durata di circa un'ora, dalle 9.30 alle 12.30.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a csmfb@centrobusoni.org o chiamando i numeri 0571 711122 – 373 7899915

L’iniziativa rientra nella V edizione di “Carte in dimora – Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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