Colta da un malore durante il trekking: 80enne soccorsa dai Vigili del Fuoco

La donna è riuscita a fornire ai soccorritori le coordinate della sua posizione. Trasportata in una zona sicura, l'80enne è stata affidata alle cure del 118
Intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa a Castelfranco di Sotto per soccorrere una donna di 80 anni di origine finlandese, colta da un malore mentre percorreva la Via Francigena. L'intervento è avvenuto intorno alle 14.
La squadra di Pisa è riuscita a individuare la donna grazie alle coordinate geografiche da lei fornite. L'80enne è stata immobilizzata e trasportata con una barella toboga in una zona sicura, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.
Notizie correlate
<< Indietro