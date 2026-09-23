Aperitivo solidale con la Fondazione 'Io sto con Chiara': a Cisanello un incontro su alimentazione, sport e salute

Trasformare un momento conviviale come l’aperitivo in compagnia in un’occasione sia benefica sia di approfondimento, grazie alla presenza di esperti che spiegano come un’alimentazione sana unita a un’attività fisica regolare favoriscano il benessere psicofisico di ciascuno di noi in ogni fascia d’età: è quanto avverrà giovedì 1 ottobre alle 18.30 nella sede del locale “In Fienile” (in via San Biagio 70, a Cisanello), grazie all’iniziativa solidaristica promossa dalla Fondazione Io sto con Chiara dell’Aoup, con il patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Borgo di Cisanello, La Vecchia Cascina Hotel San Ranieri, dal titolo: “Nutrire il benessere: alimentazione, movimento e salute”.

Ci sarà infatti un incontro pubblico aperto alla cittadinanza con l’assessora allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, ex campionessa mondiale di scherma, Monica Nannipieri, professoressa associata di Medicina interna all’Università di Pisa nonché direttrice della Sezione dipartimentale di Medicina dello sport dell’Aoup, Marianela Ardizzone, dietista della Sezione dipartimentale Professioni tecnico-sanitarie della riabilitazione dell’Aoup e Anna Bongiorni, velocista pisana di fama internazionale con molte vittorie all’attivo sia alle Olimpiadi sia ai Mondiali.

Il dibattito verterà sul tema della promozione della salute a 360°, con al termine un aperitivo solidale con piatti speciali dello schef del Borgo al costo di 15 euro. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione “Io sto con Chiara” per finanziare i suoi progetti di miglioramento del benessere dei pazienti dell’ospedale.

Oggi è noto a tutti che praticare qualsiasi sport protegga il cuore, migliori il metabolismo e mantenga il corpo forte, che in età matura sia sufficiente un’attività a bassa intensità ma costante, anche semplicemente una camminata veloce, e che una sana alimentazione aiuti il sistema immunitario a combattere le malattie croniche. A spiegare questi concetti con argomentazioni interessanti da parte degli esperti e con l’interazione anche del pubblico servirà l’evento del 1 ottobre, pensato appunto per promuovere insieme salute e solidarietà.

"Un plauso a questa iniziativa – dichiara l’assessora allo sport Frida Scarpa -, che mette al centro un tema importante come il rapporto tra alimentazione, sport e salute. Seguire un regime nutrizionale equilibrato è fondamentale sia per chi pratica sport a livello agonistico sia per chi lo fa a livello amatoriale, così come, più in generale, per tutta la popolazione. L’alimentazione è parte integrante della pratica sportiva e, insieme all’attività fisica, contribuisce al benessere psicofisico: per questo è importante promuovere una corretta cultura della nutrizione. È importante inoltre unire a questi temi la solidarietà, sostenendo concretamente i progetti dedicati al benessere dei pazienti dell’ospedale.”

"Oggi per la Fondazione “Io sto con Chiara” – commenta Grazia Valori, membro della Fondazione - è una giornata importante e ricca di significato. La nostra missione è da sempre quella di essere un presidio attivo e concreto sul territorio, capace di tradurre i valori della solidarietà, della tutela della salute e della cura della persona in risposte tangibili e quotidiane per la nostra comunità. Per questo crediamo fermamente che quando il terzo settore, l'imprenditoria locale virtuosa e le istituzioni pubbliche fanno squadra in maniera solida e continuativa, a trarne beneficio è l’intera comunità."

“Il Borgo di Cisanello – conclude il titolare Carmine Barigliano - nasce dalla fusione strategica di due attività legate al mondo della ristorazione, ‘La Vecchia Cascina’ e ‘In Fienile’ e una al mondo dell’ospitalità, l’Hotel San Ranieri. Ci unisce la volontà di offrire uno stile di vita legato al benessere e all’ecosostenibilità introducendo una nuova offerta pensata per le esigenze del futuro ospite, sempre più attento a questa iniziale tendenza che si è trasformata in necessità. Il Borgo di Cisanello si impegna pertanto insieme alla Fondazione ‘Io Sto con Chiara’ con professionalità e dedizione in questo nuovo progetto ‘Nutrire il Benessere” attraverso Alimentazione, Movimento e Salute’.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio stampa

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