A Firenze torna il concorso per 'La miglior schiacciata con l'uva'

Martedì 29 settembre alle ore 11, presso la Scuola di arti culinarie “Cordon Bleu” di Firenze (via Giusti 7, tel. 055/2345468) avrà luogo la nona edizione dello storico concorso gastronomico “La miglior schiacciata con l'uva”: dal 2007 uno dei food contest più longevi della Toscana e d'Italia. All'evento partecipano 18 delle migliori pasticcerie e forni dell'area metropolitana. Vincitore in carica da settembre 2025 il Caffè Libertà di Firenze.

Il concorso è organizzato da Festival delle Pasticcerie e da Casa della Nella (catering di tradizioni locali del pastry chef Massimo Cortini) che dal lontano 2005, in compagnia del giornalista Beppe Pirrone, hanno creato i primi pastry contest a Firenze legati alle tradizioni pasticcere locali: in particolare “La miglior schiacciata alla fiorentina” (15 edizioni svolte). Poi sono arrivati “Il cantuccio classico”, “Pan di ramerino – Il Medioevo fiorentino”, “Lo zuccotto fiorentino – Il Rinascimento in tavola”, “Il Budino di riso”.

Ricordiamo che Festival delle Pasticcerie è un contenitore di oltre 150 pasticcerie, forni e gelaterie di Firenze, Prato e provincia col quale collaborano tutti i nomi storici e più conosciuti.

L'evento è svolto in collaborazione con la storica Scuola di arti culinarie “Cordon Bleu”: dal 1985 la scuola di cucina più longeva d'Italia. Main sponsor: DMP-Distribuzione Materie Prime, principale fornitore per tutti i forni e pasticcerie toscane, che premierà i primi 3 classificati con targhe commemorative, e il Consorzio Viticoltori di Montespertoli che premierà i primi 3 con bottiglie di vino Chianti docg.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La mattina stessa del concorso, le schiacciate delle pasticcerie-forni finalisti (tutte con uva rigorosamente nera) verranno portate nella location stabilita per le degustazioni. I membri della Giuria – pastry chef, esperti mondo food, giornalisti enogastronomici – dovranno assaggiare in modo “coperto” una porzione di ogni schiacciata non sapendo chi è il produttore e dando successivamente un voto 1-10. Chi avrà ottenuto il punteggio più alto sarà dichiarato vincitore. La Giuria renderà note solo le prime 3 posizioni. Premio speciale dal 2025 verrà conferito anche per la “Miglior presentazione estetica”.

UN'ALTRA TRADIZIONE STORICA “NOSTRANA”

La schiacciata con l'uva è un dolce di origine contadina, fatto con ingredienti semplici (farina, olio, zucchero, uva nera) e presente soprattutto nelle zone di Firenze e Prato. Le sue origini sarebbero molto antiche e risalirebbero, secondo alcuni, addirittura all’epoca degli Etruschi. Da allora, la ricetta è stata tramandata fino ai nostri giorni e utilizzata – fino allo sviluppo della pasticceria moderna – soprattutto nelle case del mondo contadino e del ceto meno abbiente durante la vendemmia. Infatti già l'uva che per tradizione viene utilizzata (la Canaiola, dai chicchi piccoli, con molti semi e poco adatta alla vinificazione) è sinonimo di una ricetta legata alla cucina povera.

In commercio negli ultimi anni è molto sviluppata anche una versione di uva senza semi per venire sempre più incontro alle esigenze e gusti dei clienti.

Fonte: Festival delle Pasticcerie di Firenze

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