Corri La Vita, appuntamento al Mercato Centrale. Tanti gli ospiti a Firenze

Si avvicina la XXIV edizione di CORRI LA VITA, in programma domenica 27 settembre a Firenze, con una giornata che unirà sport, solidarietà e prevenzione. Ad animare la manifestazione ci saranno numerosi ospiti: alla partenza saranno presenti il primatista italiano di salto con l’asta Claudio Stecchi e la top model Mariacarla Boscono, mentre in piazza della Signoria interverranno Luca Calvani, Ivana Crescini, Legno, Pink4Defender, Annamaria Malipiero, Helena Prestes e Javier Martinez, Elena D’Elia, Daniela Morozzi, Coro Femina, Jonathan Canini, la Fanfara dei Carabinieri e Luisanna Messeri.

Alla partenza saranno inoltre presenti il gruppo Impronte LILT, Tennis in Rosa ASD e i volontari di Donna Come Prima, insieme ad amici e familiari dei pazienti.

Prima dell’appuntamento di domenica, CORRI LA VITA sarà protagonista anche al Mercato Centrale Firenze, dove giovedì 24 settembre alle 18.30, nell’Area Gallery, sulla terrazza sopra la bottega “L’Enoteca”, si terrà un incontro gratuito dedicato alla prevenzione. Sarà presente la dottoressa Simonetta Salvini, dietista nutrizionista LILT Firenze, che approfondirà il tema della prevenzione primaria, fornendo consigli nutrizionali e indicazioni per una corretta alimentazione quotidiana. L’incontro si concluderà con un piccolo aperitivo sano e analcolico offerto da Mercato Centrale.

L’incontro al Mercato Centrale Firenze sarà anche un’occasione per parlare delle “Pillole della Salute” di CORRI LA VITA, i contenuti dedicati alla prevenzione e alle buone pratiche disponibili sul sito www.corrilavita.it e in distribuzione gratuita al “Villaggio della Salute” allestito in piazza della Repubblica a Firenze nei giorni 25, 26 e 27 settembre con orario 10,00/17,00 dove saranno presenti anche alcune volontarie del servizio Donna Come Prima e FILE.

Fonte: Ufficio Stampa