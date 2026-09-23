Caso di dengue a Lastra a Signa: interventi precauzionali di disinfestazione

A seguito della segnalazione arrivata dalla USL Toscana Centro relativa a un caso autoctono confermato di dengue sul nostro territorio, il Comune ha disposto, in via precauzionale e secondo quanto previsto dai protocolli sanitari, specifica ordinanza che stabilisce interventi straordinari di disinfestazione contro la zanzara tigre, possibile portatrice dell’infezione.Il caso segnalato ha soggiornato/lavorato in edifici ubicati in via Diaz.

Gli interventi saranno attuati domani 24 settembre dalle 7.30 alle 13 circa, a titolo precauzionale, per la tutela della salute pubblica, con l’obiettivo di ridurre rapidamente la presenza della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato e diminuire ulteriormente il rischio di trasmissione.

I trattamenti interesseranno le aree pubbliche e stradali e le pertinenze esterne private, come cortili, piazzali, giardini e terrazze, situate in via Livornese (dall’incrocio con via I Maggio al viadotto ferroviario), via Armando Diaz (dall’incrocio con via Livornese all’incrocio con via di Calcinaia), via Castruccio Castracane (dall’incrocio con via Armando Diaz per circa 150 m), piazza Sandro Pertini (cosiddetto Campino), via Luigi Cadorna, via Matteotti (da piazza Sandro Pertini – cosiddetto Campino al civico n.11), via del Prato, piazza IV Novembre, viale XXIV Maggio (dal civico 32 compreso e Piazza IV Novembre), via I Maggio (tratto tra via XXIV Maggio e via Livornese), via dell’Arione, via Dante Alighieri, piazza del Comune, piazza Garibaldi, vicolo della Misericordia (dal civico 5 al parcheggio dentro le Mura).

La disinfestazione dell’area interessata sarà effettuata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia sul suolo pubblico che nelle proprietà private. Gli interventi saranno eseguiti dalla società Plures Spa in riferimento alle aree pubbliche e dalla Società Nuova Saca Srl, in relazione alle aree private e di pertinenza di edifici pubblici con il supporto del personale tecnico del Comune e della polizia locale.

Residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate dovranno permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata(come cortili/giardini/pertinenze) e attenersi a quanto indicato dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi.

Durante il trattamento dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:

-restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria

- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica

Per l'effetto "deriva" i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, per cui si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

In seguito al trattamento, dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:

-procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di giochi dei bambini, mobili, suppellettili, lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento

-rispettare un intervallo di quindici giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima del consumo

- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Si specifica che per quanto riguarda i cortili della scuola d’infanzia Santa Caterina e della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci la disinfestazione sarà effettuata nel tardo pomeriggio di oggi, limitatamente alla zona interessata. Mentre nelle aree pubbliche vicine o in prossimità delle due scuole l’intervento di domani sarà effettuato il più lontano possibile dall’orario di ingresso ed entrata degli studenti e alunni.

Il testo completo dell'ordinanza su www.comune.lastra-a-signa.fi.it

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

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