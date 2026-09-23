Distributore di carburante inesistente: bloccati rimborsi per oltre 72mila euro

Economia e Lavoro Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Lucca, scoperto un distributore di carburante inesistente utilizzato per ottenere rimborsi fiscali. Bloccati e recuperati oltre 72mila euro

Un’impresa avrebbe dichiarato la disponibilità di un impianto privato di distribuzione carburante risultato inesistente per ottenere agevolazioni fiscali legate all’accisa sul gasolio destinato all’autotrasporto.

L’irregolarità è emersa nell’ambito dei controlli condotti dalla Guardia di Finanza di Lucca, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Lucca e Viareggio, sulle richieste di rimborso presentate dagli operatori del settore dell’autotrasporto.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che, nel luogo indicato nelle istanze, non esisteva il distributore privato di carburante dichiarato dalla società. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’impianto sarebbe stato indicato nelle documentazioni presentate per ottenere gli sgravi fiscali previsti per il gasolio utilizzato nell’attività di autotrasporto.

Il rappresentante legale della società è stato deferito all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi dell’articolo 483 del codice penale, in relazione all’indebita percezione delle agevolazioni.

Sul piano amministrativo, le verifiche hanno portato al recupero e al blocco di crediti per oltre 72mila euro. È stata inoltre applicata una sanzione amministrativa di circa 2mila euro, prevista dal decreto legislativo 504/1995, il Testo unico sulle accise.

Alla società è stata anche applicata una misura accessoria che comporta l’impossibilità di presentare nuove richieste di rimborso per l’anno in corso e per i due anni successivi.

L’operazione rientra nelle attività di controllo svolte da Guardia di Finanza e ADM sulle misure di sostegno fiscale destinate al comparto dell’autotrasporto, con l'obiettivo di verificare che i benefici siano riconosciuti esclusivamente agli operatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Notizie correlate

Toscana
Economia e Lavoro
22 Settembre 2026

Industria aerospaziale, la Fiom Cgil Fi-Po-Pt: "Costituzione, pace, lavoro i nostri parametri"

In un mondo dove sempre più le controversie internazionali tra Stati producono guerre piuttosto che soluzioni diplomatiche, applicare gli articoli della nostra Costituzione rappresenta un esercizio che può dare risposte [...]

Firenze
Economia e Lavoro
21 Settembre 2026

A Firenze il flashmob dei precari PNRR per chiedere stabilizzazione

Il 30 settembre scade l'ulteriore proroga dei contratti di 1600 lavoratori e lavoratrici (a livello nazionale) assunti con il PNRR e che sono rimasti fuori dalle assunzioni a tempo indeterminato. [...]

Toscana
Economia e Lavoro
18 Settembre 2026

Nove toscani su dieci vogliono menù 'parlanti' in ristoranti e pizzerie

Anche i menu di ristoranti, pizzerie, fast-food e mense dovrebbero indicare la provenienza degli ingredienti, o almeno delle principali materie prime, che compongono piatti, pizze e pietanze varie. Lo chiedono [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina