Emanuele Taverni è il nuovo coordinatore della Consulta territoriale di San Miniato

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Taverni, candidato dal Comitato Manifestazioni Popolari, è da anni impegnato nel tessuto associativo sanminiatese

È Emanuele Taverni il nuovo coordinatore della Consulta territoriale di San Miniato. La sua elezione è avvenuta nella serata di martedì 22 settembre, al Circolo Cheli, alla presenza di circa 30 persone in rappresentanza delle associazioni del territorio. Sono stati 9 i votanti, tra 8 associazioni e un partito, che hanno partecipato all’elezione.

Taverni, 31 anni, impiegato in un’azienda nel mondo del lusso, era stato candidato dal Comitato Manifestazioni Popolari ed è da molti anni attivo nel tessuto associativo sanminiatese, con una presenza costante nelle realtà e nelle iniziative che animano la vita della comunità.

Il Centro Storico sta attraversando un momento difficile, ma proprio per questo ho scelto di mettermi in gioco – dichiara Emanuele TaverniLa Consulta non voglio farla da solo: vorrei che diventasse uno spazio realmente partecipato, capace di mettere insieme associazioni, residenti, attività e tutte le persone che hanno a cuore San Miniato. L’obiettivo è lavorare insieme, partendo anche dalle piccole cose, con proposte concrete e risultati tangibili”.

Auguro a Emanuele Taverni buon lavoro e sono certa che saprà mettere a disposizione della Consulta la sua esperienza e la sua conoscenza del mondo associativo – dichiara l’assessora Elena Maggiorelli –. La partecipazione delle associazioni è una risorsa importante per la nostra comunità e la Consulta può rappresentare un luogo prezioso di confronto, ascolto e condivisione”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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