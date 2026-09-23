Torna il Festival Fratelli Burattini dei Pupi di Stac

Un mese di burattini, marionette, spettacoli e incontri, per portare il teatro di figura nei luoghi e nei territori della provincia di Firenze. Torna dal 26 settembre al 25 ottobre 2026 il Festival Fratelli Burattini dei Pupi di Stac, che quest’anno cambia stagione e si sposta in autunno, in occasione di un anniversario speciale: gli 80 anni dei Pupi di Stac.

Il nome Fratelli Burattini racconta già lo spirito della manifestazione. Nasce infatti da un episodio avvenuto anni fa, durante un festival in Francia, quando un collega sudamericano salutò i componenti della storica compagnia dei Pupi di Stac con un inatteso «adiòs hermanos», “addio fratelli”.

Quel saluto rimase nella memoria della compagnia e divenne l’occasione per riflettere sul particolare legame che unisce i burattinai di tutto il mondo: un mestiere condiviso, la stessa passione e un modo speciale di vivere l’arte, al di là delle lingue e dei confini.

Da quell’episodio nasce Fratelli Burattini, un festival che nel tempo ha fatto proprio quello spirito di incontro e condivisione, riunendo compagnie e artisti diversi e portando il teatro di figura direttamente nei territori.

Un festival itinerante

Dal 26 settembre al 25 ottobre, biblioteche, teatri, scuole, parchi della provincia di Firenze ospiteranno un calendario dedicato a grandi e piccoli, con la partecipazione di numerose compagnie italiane.

Gli spettacoli sono a ingresso gratuito, ad eccezione degli spettacoli dell'11 ottobre al Teatro di Fiesole e quello del 25 ottobre al Teatro Puccini, i biglietti sono già in prevendita.

Il Festival prenderà il via con un’anteprima sabato 26 settembre alle 16.30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, con l’inaugurazione della mostra “Burattini dal Mondo – pezzi strani e inusitati dalla Collezione dei Pupi di Stac”, che resterà aperta fino al 5 ottobre.

A seguire, il Teatro dei Fauni presenterà Il Bosco in Valigia.

Domenica 27 settembre, alle 18.00, sarà invece il Parco di Pratolino a fare da palcoscenico ai Pupi di Stac, con Cappuccetto Rosso.

Dal 5 ottobre prenderà il via il calendario principale, con appuntamenti distribuiti fino al 25 ottobre e un viaggio attraverso numerosi comuni del territorio: Vaglia, Barberino di Mugello, Calenzano, Marradi, Scandicci, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Palazzuolo sul Senio, Fiesole, San Casciano, Reggello, Firenzuola, Bagno a Ripoli, Impruneta, Montaione, Lastra a Signa e Firenze.

Burattini, marionette e storie per tutti

Protagonisti saranno burattini, marionette e le diverse forme del teatro di figura, con compagnie e artisti come Teatro dei Fauni, Habanera Teatro, Marionette Grilli, Teatro Glug, Compagnia Barbariccia, Compagnia N.A.T.A., Politheater, Fantulin, Ortoteatro, Catalyst e gli stessi Pupi di Stac, oltre alle diverse coproduzioni tra Teatro Instabile e Pupi di Stac.

Un viaggio tra spettacoli, personaggi e storie che conferma la vocazione itinerante del Festival: portare il teatro fuori dai luoghi tradizionali e incontrare il pubblico nei diversi territori della provincia.

Gli 80 anni dei Pupi di Stac

Questa edizione sarà inoltre parte delle celebrazioni per gli 80 anni dei Pupi di Stac, una storia iniziata nel 1946 con Staccioli e Laura Poli, e ancora oggi profondamente legata alla tradizione del teatro di figura fiorentino.

E proprio in occasione dell’ottantesimo anniversario, i Pupi di Stac dedicheranno un posto speciale a Pinocchio, il burattino più famoso al mondo, di cui quest'anno si celebrano i 200 anni della nascita del suo inventore, Carlo Collodi.

Fratelli Burattini torna così a riunire artisti e pubblico attorno a una forma di teatro antica e sempre capace di rinnovarsi, portando nelle piazze, nei teatri, nelle biblioteche e negli spazi della comunità la magia del teatro di figura.

Un festival nato da un semplice “adiòs hermanos” e diventato, anno dopo anno, un’occasione per sentirsi parte di una stessa grande famiglia: quella dei fratelli burattini.

Festival Fratelli Burattini – Pupi di Stac

26 settembre – 25 ottobre 2026

Ingresso gratuito, ad eccezione degli spettacoli dell'11 ottobre al Teatro di Fiesole e del 25 ottobre al Teatro Puccini, con biglietti già in prevendita.

Info: 055 5385823 – 338 4694377

Facebook e Instagram dei Pupi di Stac

Calendario Fratelli Burattini

Sabato 26 settembre – ore 16:30

Firenze – Biblioteca delle Oblate

Apertura della Mostra “Burattini dal Mondo” pezzi strani e inusitati dalla Collezione dei Pupi di Stac.

Resterà aperta fino al 5 ottobre.

a seguire: Teatro dei Fauni – Il bosco in valigia

Domenica 27 settembre – ore 18:00

Vaglia– Parco di Pratolino

Pupi di Stac – Cappuccetto Rosso

Ottobre

Lunedì 5 – ore 17:00

Barberino di Mugello – Biblioteca E. Balducci

Moreno Pigoni – Il Dottore Innamorato

Martedì 6 – ore 17:00

Calenzano – Biblioteca CiViCa

Habanera Teatro – Codamozza il gatto

Mercoledì 7 – ore 16:30

Marradi – Piazza Scalene

Marionette Grilli – La bella addormentata

Giovedì 8 – ore 17:00

Scandicci – Biblioteca Comunale

Teatro Glug – La Grande Sfida tra il Riccio e la Lepre

Giovedì 8 – ore 17:00

Campi Bisenzio – Museo Gonfienti

Marionette Grilli – La Bella Addormentata

Venerdì 9 – ore 10:00

Palazzuolo sul Senio – Scuole

Compagnia Barbariccia – Il Mistero del Cane Nero

Sabato 10 – ore 11:00

Sesto Fiorentino – Biblioteca Ernesto Ragionieri

Coproduzione Teatro Instabile/Pupi di Stac – Pinocchio Burattino di Strada

Sabato 10 – ore 17:15

San Casciano – Biblioteca Comunale

Compagnia N.A.T.A. – L’acqua matta

Domenica 11 – ore 16:30

Fiesole – Teatro di Fiesole

Coproduzione Teatro Instabile/Pupi di Stac – Pinocchio Burattino di Strada

biglietti in prevendita

Domenica 11 – ore 17:00

Reggello – Biblioteca

Max Venturi – Burattini all’improvviso

Lunedì 12 – ore 10:30

Firenzuola – Scuola Primaria

Max Venturi – In granchio blu

Lunedì 12 – ore 17:30

Campi Bisenzio – Foyer Teatro Dante

Coproduzione Teatro Instabile/Pupi di Stac – Pinocchio Burattino di Strada

Martedì 13 – ore 17:30

Barberino di Mugello – Teatro Corsini

Coproduzione Teatro Instabile/Pupi di Stac – Pinocchio Burattino di Strada

Mercoledì 14 – ore 17:30

Bagno a Ripoli – Biblioteca Comunale

Coproduzione Teatro Instabile/Pupi di Stac – Pinocchio Burattino di Strada

Giovedì 15 – ore 17:00

Calenzano – Biblioteca CiViCa

Coproduzione Teatro Instabile/Pupi di Stac – Pinocchio Burattino di Strada

Venerdì 16 – ore 17:00

Impruneta – Biblioteca Piazza Buondelmonti

Politheater – Cappuccetto Rosso e i due lupi

Sabato 17 – ore 17:00

Scandicci – Biblioteca Comunale

Fantulin – Laboratorio La Bottega di Geppetto

Domenica 18 – ore 17:00

Reggello – Biblioteca Comunale

Pupi di Stac – La Storia di Prezzemolina

Lunedì 19 – ore 10:30

Marradi – Scuola dell’Infanzia

Pupi di Stac – Il Gatto con gli Stivali

Lunedì 19 – ore 17:30

Bagno a Ripoli – Biblioteca Comunale

Compagnia N.A.T.A. – I Musicanti di Brema

Martedì 20 – ore 17:30

Montaione – Biblioteca

Catalyst – Barba Fantasy

Mercoledì 21 – ore 17:15

San Casciano – Biblioteca

Catalyst – Barba Fantasy

Giovedì 22 – ore 17:00

Lastra a Signa – Biblioteca

Pupi di Stac – Ci Mancava il Dinosauro

Venerdì 23 – ore 17:00

Firenze – Biblioteca Buonarroti

Pupi di Stac – Ci Mancava il Dinosauro

Sabato 24 – ore 11:00

Sesto Fiorentino – Biblioteca Ernesto Ragionieri

Ortoteatro – È arrivato il Contastorie

Domenica 25 – ore 16:45

Firenze – Teatro Puccini

Pupi di Stac – I tre porcellini

biglietti in prevendita

Fonte: Ufficio Stampa

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