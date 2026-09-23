Torna il Festival Fratelli Burattini dei Pupi di Stac

Un mese di burattini, marionette, spettacoli e incontri, per portare il teatro di figura nei luoghi e nei territori della provincia di Firenze. Torna dal 26 settembre al 25 ottobre 2026 il Festival Fratelli Burattini dei Pupi di Stac, che quest’anno cambia stagione e si sposta in autunno, in occasione di un anniversario speciale: gli 80 anni dei Pupi di Stac.
Il nome Fratelli Burattini racconta già lo spirito della manifestazione. Nasce infatti da un episodio avvenuto anni fa, durante un festival in Francia, quando un collega sudamericano salutò i componenti della storica compagnia dei Pupi di Stac con un inatteso «adiòs hermanos», “addio fratelli”.
Quel saluto rimase nella memoria della compagnia e divenne l’occasione per riflettere sul particolare legame che unisce i burattinai di tutto il mondo: un mestiere condiviso, la stessa passione e un modo speciale di vivere l’arte, al di là delle lingue e dei confini.
Da quell’episodio nasce Fratelli Burattini, un festival che nel tempo ha fatto proprio quello spirito di incontro e condivisione, riunendo compagnie e artisti diversi e portando il teatro di figura direttamente nei territori.
Un festival itinerante
Dal 26 settembre al 25 ottobre, biblioteche, teatri, scuole, parchi della provincia di Firenze ospiteranno un calendario dedicato a grandi e piccoli, con la partecipazione di numerose compagnie italiane.
Gli spettacoli sono a ingresso gratuito, ad eccezione degli spettacoli dell'11 ottobre al Teatro di Fiesole e quello del 25 ottobre al Teatro Puccini, i biglietti sono già in prevendita.
Il Festival prenderà il via con un’anteprima sabato 26 settembre alle 16.30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, con l’inaugurazione della mostra “Burattini dal Mondo – pezzi strani e inusitati dalla Collezione dei Pupi di Stac”, che resterà aperta fino al 5 ottobre.
A seguire, il Teatro dei Fauni presenterà Il Bosco in Valigia.
Domenica 27 settembre, alle 18.00, sarà invece il Parco di Pratolino a fare da palcoscenico ai Pupi di Stac, con Cappuccetto Rosso.
Dal 5 ottobre prenderà il via il calendario principale, con appuntamenti distribuiti fino al 25 ottobre e un viaggio attraverso numerosi comuni del territorio: Vaglia, Barberino di Mugello, Calenzano, Marradi, Scandicci, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Palazzuolo sul Senio, Fiesole, San Casciano, Reggello, Firenzuola, Bagno a Ripoli, Impruneta, Montaione, Lastra a Signa e Firenze.
Burattini, marionette e storie per tutti
Protagonisti saranno burattini, marionette e le diverse forme del teatro di figura, con compagnie e artisti come Teatro dei Fauni, Habanera Teatro, Marionette Grilli, Teatro Glug, Compagnia Barbariccia, Compagnia N.A.T.A., Politheater, Fantulin, Ortoteatro, Catalyst e gli stessi Pupi di Stac, oltre alle diverse coproduzioni tra Teatro Instabile e Pupi di Stac.
Un viaggio tra spettacoli, personaggi e storie che conferma la vocazione itinerante del Festival: portare il teatro fuori dai luoghi tradizionali e incontrare il pubblico nei diversi territori della provincia.
Gli 80 anni dei Pupi di Stac
Questa edizione sarà inoltre parte delle celebrazioni per gli 80 anni dei Pupi di Stac, una storia iniziata nel 1946 con Staccioli e Laura Poli, e ancora oggi profondamente legata alla tradizione del teatro di figura fiorentino.
E proprio in occasione dell’ottantesimo anniversario, i Pupi di Stac dedicheranno un posto speciale a Pinocchio, il burattino più famoso al mondo, di cui quest'anno si celebrano i 200 anni della nascita del suo inventore, Carlo Collodi.
Fratelli Burattini torna così a riunire artisti e pubblico attorno a una forma di teatro antica e sempre capace di rinnovarsi, portando nelle piazze, nei teatri, nelle biblioteche e negli spazi della comunità la magia del teatro di figura.
Un festival nato da un semplice “adiòs hermanos” e diventato, anno dopo anno, un’occasione per sentirsi parte di una stessa grande famiglia: quella dei fratelli burattini.
Festival Fratelli Burattini – Pupi di Stac
26 settembre – 25 ottobre 2026
Ingresso gratuito, ad eccezione degli spettacoli dell'11 ottobre al Teatro di Fiesole e del 25 ottobre al Teatro Puccini, con biglietti già in prevendita.
Info: 055 5385823 – 338 4694377
Facebook e Instagram dei Pupi di Stac
Calendario Fratelli Burattini
Sabato 26 settembre – ore 16:30
Firenze – Biblioteca delle Oblate
Apertura della Mostra “Burattini dal Mondo” pezzi strani e inusitati dalla Collezione dei Pupi di Stac.
Resterà aperta fino al 5 ottobre.
a seguire: Teatro dei Fauni – Il bosco in valigia
Domenica 27 settembre – ore 18:00
Vaglia– Parco di Pratolino
Pupi di Stac – Cappuccetto Rosso
Ottobre
Lunedì 5 – ore 17:00
Barberino di Mugello – Biblioteca E. Balducci
Moreno Pigoni – Il Dottore Innamorato
Martedì 6 – ore 17:00
Calenzano – Biblioteca CiViCa
Habanera Teatro – Codamozza il gatto
Mercoledì 7 – ore 16:30
Marradi – Piazza Scalene
Marionette Grilli – La bella addormentata
Giovedì 8 – ore 17:00
Scandicci – Biblioteca Comunale
Teatro Glug – La Grande Sfida tra il Riccio e la Lepre
Giovedì 8 – ore 17:00
Campi Bisenzio – Museo Gonfienti
Marionette Grilli – La Bella Addormentata
Venerdì 9 – ore 10:00
Palazzuolo sul Senio – Scuole
Compagnia Barbariccia – Il Mistero del Cane Nero
Sabato 10 – ore 11:00
Sesto Fiorentino – Biblioteca Ernesto Ragionieri
Coproduzione Teatro Instabile/Pupi di Stac – Pinocchio Burattino di Strada
Sabato 10 – ore 17:15
San Casciano – Biblioteca Comunale
Compagnia N.A.T.A. – L’acqua matta
Domenica 11 – ore 16:30
Fiesole – Teatro di Fiesole
Coproduzione Teatro Instabile/Pupi di Stac – Pinocchio Burattino di Strada
biglietti in prevendita
Domenica 11 – ore 17:00
Reggello – Biblioteca
Max Venturi – Burattini all’improvviso
Lunedì 12 – ore 10:30
Firenzuola – Scuola Primaria
Max Venturi – In granchio blu
Lunedì 12 – ore 17:30
Campi Bisenzio – Foyer Teatro Dante
Coproduzione Teatro Instabile/Pupi di Stac – Pinocchio Burattino di Strada
Martedì 13 – ore 17:30
Barberino di Mugello – Teatro Corsini
Coproduzione Teatro Instabile/Pupi di Stac – Pinocchio Burattino di Strada
Mercoledì 14 – ore 17:30
Bagno a Ripoli – Biblioteca Comunale
Coproduzione Teatro Instabile/Pupi di Stac – Pinocchio Burattino di Strada
Giovedì 15 – ore 17:00
Calenzano – Biblioteca CiViCa
Coproduzione Teatro Instabile/Pupi di Stac – Pinocchio Burattino di Strada
Venerdì 16 – ore 17:00
Impruneta – Biblioteca Piazza Buondelmonti
Politheater – Cappuccetto Rosso e i due lupi
Sabato 17 – ore 17:00
Scandicci – Biblioteca Comunale
Fantulin – Laboratorio La Bottega di Geppetto
Domenica 18 – ore 17:00
Reggello – Biblioteca Comunale
Pupi di Stac – La Storia di Prezzemolina
Lunedì 19 – ore 10:30
Marradi – Scuola dell’Infanzia
Pupi di Stac – Il Gatto con gli Stivali
Lunedì 19 – ore 17:30
Bagno a Ripoli – Biblioteca Comunale
Compagnia N.A.T.A. – I Musicanti di Brema
Martedì 20 – ore 17:30
Montaione – Biblioteca
Catalyst – Barba Fantasy
Mercoledì 21 – ore 17:15
San Casciano – Biblioteca
Catalyst – Barba Fantasy
Giovedì 22 – ore 17:00
Lastra a Signa – Biblioteca
Pupi di Stac – Ci Mancava il Dinosauro
Venerdì 23 – ore 17:00
Firenze – Biblioteca Buonarroti
Pupi di Stac – Ci Mancava il Dinosauro
Sabato 24 – ore 11:00
Sesto Fiorentino – Biblioteca Ernesto Ragionieri
Ortoteatro – È arrivato il Contastorie
Domenica 25 – ore 16:45
Firenze – Teatro Puccini
Pupi di Stac – I tre porcellini
biglietti in prevendita
Fonte: Ufficio Stampa
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