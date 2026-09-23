Aggredisce una guardia giurata al pronto soccorso, denunciato 23enne

Cronaca Firenze
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Il giovane, in stato di alterazione da alcol, era stato portato al Santa Maria Nuova dopo una lite. Avrebbe colpito il vigilante con pugni e calci prima di fuggire

Aggressione nella notte a una guardia giurata dell'ospedale Santa Maria Nuova, nel centro storico di Firenze. Protagonista un 23enne originario del Lazio che, secondo quanto ricostruito, dopo essere rimasto lievemente ferito al termine di una lite, pare con un amico, era stato portato al pronto soccorso in evidente stato di alterazione da alcol. Dopo aver ricevuto le prime cure, il giovane avrebbe dovuto attendere in sala d'attesa, dove avrebbe dato in escandescenza, forse anche a causa dell'ambiente ristretto.

Quando la guardia giurata di turno lo ha invitato a tenere un comportamento più adeguato, il 23enne avrebbe reagito aggredendolo con pugni e calci al volto e alle gambe, per poi fuggire. È quindi scattata la segnalazione al 112 Nue e sul posto è intervenuta una volante della questura. Gli agenti hanno rintracciato il giovane poco distante dall'ospedale e lo hanno denunciato.

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