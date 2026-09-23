Fucile a canne mozze nascosto in casa, arrestato 27enne

Un fucile a canne parallele illecitamente modificate, trasformato in un'arma a canne mozze, è stato trovato all'interno di un armadio durante una perquisizione domiciliare effettuata nella notte tra il 21 e il 22 settembre. Per il ritrovamento è stato arrestato un 27enne.

L'arma, sottoposta ad accertamento tecnico, è risultata idonea all'impiego e, secondo quanto riferito dalla Procura di Prato, qualificata come arma clandestina. Nell'abitazione sono state inoltre trovate 15 cartucce a palla asciutta e 52 cartucce da caccia, per un totale di 67 munizioni.

L'indagine è stata condotta con il supporto dei Carabinieri. L'indagato, secondo quanto riportato in una nota della Procura, "risulta sprovvisto del titolo autorizzativo dell'esercizio della caccia e non ha fornito giustificazioni sulla detenzione dell'arma".

Il fucile e tutto il munizionamento sono stati sequestrati. Il 27enne si trova attualmente agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, che dovrà valutare anche la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere.